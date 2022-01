https://cz.sputniknews.com/20220105/i-dnes-nas-ceka-destive-pocasi-na-nekterych-mistech-porad-plati-povodnove-stupne--17094275.html

I dnes nás čeká deštivé počasí, na některých místech pořád platí povodňové stupně

I dnes nás čeká deštivé počasí, na některých místech pořád platí povodňové stupně

Meteorologové varují před pokračujícím deštivým počasím, v důsledku čehož hrozí zvednutí hladin řek a na některých místech přetrvává riziko povodní.

Počasí bude během středečního dne zataženo a maximální denní teploty vystoupají na 3 až 6 stupňů Celsia, na jižní Moravě na 8 stupňů. O něco nižší teploty lze očekávat na západě Čech, kde rtuť teploměrů ukáže pouze 1 až 3 stupně Celsia.V jižní části území meteorologové očekávají déšť i přeháňky, na horách občasné sněžení. Postupně od severozápadu meteorologové ve všech polohách avizují srážky smíšené nebo sněhové. Ve večerních hodinách budou srážky jen ojedinělé. V souvislosti s plusovými lednovými teplotami hrozí brzké tání sněhu na horách. Meteorologové proto vydali výstrahu, která platí do středečních 18:00 pro Šumavu, Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory a Jeseníky.Hladiny Řek Otava, Vydra a Křemelná přes noc klesly a v současnosti jsou mimo povodňových hodnot. V souvislosti s hrozbou povodní situaci v okolí Horažďovic a Sušic monitorovali hasiči. K výraznějším incidentům však nedošlo.Podle předpovědi počasí budou deště pokračovat i nadále, zítra ale dojde k ochlazení a situace by se měla uklidnit.Zmiňme, že nejvyšší úhrn srážek byl zaznamenán na Šumavě na stanici Prášily (57 mm), Železná Ruda (43mm), Hojsova Stráž (38 mm) a v Krkonoších Labská bouda (49 mm) a Pec pod Sněžkou (45 mm). Mimo hor bylo většinou zaznamenáno od 2 do 15 mm.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

počasí, déšť, povodně