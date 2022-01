Jak na dokonalá ztracená vejce? Šéfkuchař prozradil jedno klíčové tajemství

https://cz.sputniknews.com/20220105/jak-na-dokonala-ztracena-vejce-sefkuchar-prozradil-jedno-klicove-tajemstvi-17093203.html

Novozélandský profesionální šéfkuchař Andy Hearnden se podělil o svůj trik, který mu pokaždé pomáhá udělat perfektní ztracená vejce. Ve videu zveřejněném na... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

„Nejdůležitější je, jak čerstvá máte vaše vajíčka. Cokoliv staršího než tři až čtyři dny se nebude ve vodě bez skořápky vařit dobře,“ řekl Hearnden.Během přípravy začíná Andy tím, že přivede velký hrnec vody k varu a pak do ní přidá větší špetku soli a asi dvě polévkové lžíce obyčejného bílého octa. Před tím, než do vody rozbijeme vajíčka, je třeba seujistit, že se voda „intenzivně vaří“.Andy následně upozorňuje, že je třeba rozbít vejce do hrnce a dělat to co nejblíže k vodě.Jakmile se vejce dostanou do hrnce, teplota vody klesne, proto je podle Andy třeba počkat, až se na vrcholu vody objeví větší bubliny, a bude tak možné ztlumit teplotu na sporáku.To, jak dlouho se mají vejce vařit ve vroucí vodě, záleží podle šéfkuchaře na velikosti vejce a na tom, kolik jich máte v hrnci. Po dvou minutách by vejce už měla být dostatečně ztuhlá pro to, aby mohla být vytažena z vody za účelem zkontrolování jejich struktury.Pokud vytáhnete jedno vejce z vody a zjistíte, že je již dobře tvarované, ale pořád se uprostřed trochu chvěje, Andy doporučuje, abyste ho raději umístili zpátky do hrnce o ještě trochu ho tam nechali,dokud se lépe nezpevní.Vrstvená smažená vejceKromě ztracených vajec mají neobvyklý tvar a neuvěřitelně lákavý vzhled také vrstvená smažená vejce. Jsou nejen chutná, ale i výživná: nabije vás energií hned na samém začátku dne. Jak ale správně připravit vrstvenou smaženici?Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

