„Jela jste v prosinci na 200 %, to by porazilo koně." Absolonovou podruhé povalil covid

„Jela jste v prosinci na 200 %, to by porazilo koně.“ Absolonovou podruhé povalil covid

Populární zpěvačka Monika Absolonová na instagramovém profilu uvedla důvod, proč musela zrušit koncerty v nejbližší době. Může za to zase covid, s nímž hvězda... 05.01.2022

„Nebudu mlžit, mám zánět průdušnice, antibiotika a i covid… tzn. jsem vyřazená z provozu. Omlouvám se všem za komplikace. Mrzí mě to. Moc. Ale určitá únava, psychické vypětí a z toho oslabená imunita a nemoc je tu,“ napsala zpěvačka na Instagramu.Poté Monika uvedla nové termíny koncertů v různých městech, k jejichž posunu došlo kvůli nemoci.Jak vyplývá z příspěvku hvězdy, nemocný je také její pianista Ondřej Hájek.Fanoušci vyslovili Absolonové duševní podporu.„Moniko, myslela jsem si, že Vaše smůla už skončila na Silvestra? Jela jste v prosinci na 200%, to by porazilo koně, natož hubeňoura, jako jste Vy. Odpočiňte si a brzy se uzdravte. Jája,“ napsala jana_urbanovaa.„Moni, drž se, odpočívej, jak nejvíc to jde,“ doporučila herečka a modelka Iva Kubelková.„To mě mrzí. Držím palce, ať jste co nejdříve zdravá “ zareagoval Zbyslav Mencl.„Nyní myslete pouze na sebe…na zdravíčko...víc není právě nyní důležité,“ vyjádřila se k situaci Ludmila Slunná.„Moničko, vy si to taky pěkně vyžíráte a hned na začátku roku, který měl být lepší....sakra, už dost!!! Přeji Vám brzké uzdravení a ať jste fit. Pokud budete už na konci ledna, tak jste jednička. Mně se to táhlo...tak hodně zdravíčka a už ať jde vše do...!!! “ vyslovila se Marcela Prečanová.Monika AbsolonováZačala svou hudební kariéru už v sedmi letech. Ale první velkou prací pro ni byl muzikál Dracula. Pak hrála v muzikálu Krysař Daniela Landy a zúčastnila se divadelních verzí muzikálů Rebelové a Noc na Karlštejně. V roce 2012 začala moderovat televizní soutěž Taxík.Zpěvačka podstoupila korekci nosu před rokem 2008. Po několika pokusech však nevypadal, jak by chtěla, proto odjela na operaci do USA.Absolonová je dvojnásobnou matkou. S Tomášem Hornou, s nímž již netvoří pár, má syna Tadeáše a Matouše. Připomeňme, že Absolonová si s hokejistou Tomášem začala v roce 2014. Zpěvačka tehdy tvrdila, že nestojí za rozpadem manželství hokejisty. Manželka Jitka Hornová si ale myslela něco jiného. V létě 2016 dostala Monika zásnubní prsten, ale ke svatbě nikdy nedošlo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

