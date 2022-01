https://cz.sputniknews.com/20220105/kdo-zatim-nic-nepredvedl-at-setri-radami-schillerova-s-pekarovou-rozpoutaly-malou-valku---17096627.html

„Kdo zatím nic nepředvedl, ať šetří radami,“ Schillerová s Pekarovou rozpoutaly malou válku

„Kdo zatím nic nepředvedl, ať šetří radami,“ Schillerová s Pekarovou rozpoutaly malou válku

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová se na svém účtu na Twitteru opřela do nové vlády kvůli rozpočtovému provizoriu. Ta se prý dušovala, že to žádné... 05.01.2022

V úvodu svého příspěvku Schillerová uvádí, že ona před rozpočtovým provizoriem varovala a důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.Bývalá ministryně se přitom odvolává na článek Radiožurnálu, v němž se uvádí, že česká vláda zatím antivirotikum neobjednala a podle ekonomické náměstkyně Heleny Rögnerové stát v rozpočtovém provizoriu takové peníze sehnat nemůže. Je proto možné, že Česko navrhne rozdělení objednávky.Diskutující to však Schillerové pořádně natřeli a tvrdili, že provizorium je vina bývalé vlády.Válka se však rozpoutala i mezi samotnými politiky.Kritikou nešetřil ani europoslanec Tomáš Zdechovský.Na příspěvek Aleny Schillerové zareagovala také předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Schillerová si to však jen tak nenechala líbit a Pekarové Adamové něco vzkázala.„Děkuji, @market_, za radu. Nicméně zastávám názor, že kdo zatím vůbec nic nepředvedl, měl by s radami šetřit jako se šafránem,“ odpověděla Schillerová.Připomeňme, že ministr financí Zbyněk Stanjura ještě před převzetím funkce uvedl, že podle jeho předpokladů bude rozpočtové provizorium trvat do konce března.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

