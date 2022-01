https://cz.sputniknews.com/20220105/mnichovska-prokuratura-podala-na-byvaleho-zamestnance-bmw-obvineni-z-korupce-17099281.html

Mnichovská prokuratura podala na bývalého zaměstnance BMW obvinění z korupce

Mnichovská prokuratura podala na bývalého zaměstnance BMW obvinění z korupce

Prokuratura německého Mnichova podala obvinění z korupce na bývalého zaměstnance BMW, jenž ve společnosti zastával vedoucí pozice, uvedl časopis... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-05T15:46+0100

2022-01-05T15:46+0100

2022-01-05T15:46+0100

svět

korupce

bmw

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/495/66/4956635_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_fd34ea637020855bbfb2185a213b311d.jpg

Uvádí se, že bývalý zaměstnanec společnosti byl obviněn v 18 bodech z obchodní korupce, a také ze škody firmy ve 33 bodech. Tyto informace byly potvrzeny nejvyšším zemským soudem Mnichova.Podle údajů časopisu odhadovaná škoda, jíž zaměstnanec způsobil automobilce spočívá ve 2,7 milionech eur, přitom jméno zaměstnance nebylo zveřejněno.Obvinění byla podána proti pěti lidem, zdůrazňuje se v tisku. Ovšem mnichovský nejvyšší zemský soud uvedl, že všichni obžalovaní obvinění popírají. Samotná společnost BMW to odmítá komentovat.Výroba osobních aut v Česku klesla o 2,9 %V letošním roce u automobilek došlo k poklesu výroby osobních aut, za 11 měsíců bylo v Česku vyrobeno necelých 1,024 milionů osobních aut, což znamená, že v porovnání s léty před pandemii v tomto roce bylo vyrobeno o 2,9 % aut méně.Milionovou hranici produkce kvůli nedostatku čipů překonala cca o dva měsíce později, než to bývalo dříve. Ovšem už v listopadu došlo k mírnému zlepšení situace v oblasti dodávek polovodičů a následkem toho byl mírný růst výroby, avšak celková roční čísla to výrazně sotva ovlivní, uvedlo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211220/vyroba-osobnich-aut-v-cesku-klesla-o-29--je-pricinou-tohoto-ubytku-koronavirus-16925867.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

korupce, bmw