Arménský premiér Nikol Pašinjan oznámil, že Organizace smlouvy kolektivní bezpečnosti (OSKB) vyšle do Kazachstánu mírové síly. 05.01.2022, Sputnik Česká republika

Pašinjan prohlásil, že kontingent mírových sil OSKB bude působit v Kazachstánu časově omezenou dobu za účelem stabilizace situace v zemi.Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v souvislosti s žádostí kazachstánského prezidenta Kasym‑Žomarta Kemeluly Tokajeva rozhodla vyslat do Kazachstánu Kolektivní mírové síly. Ve středu večer to oznámil arménský premiér Nikol Pašinjan, který Radě předsedá.Upřesňuje se, že mírové síly budou v zemi působit omezenou dobu s cílem stabilizace a normalizace situace v Kazachstánu.Připomeňme, že protesty v Kazachstánu začaly v prvních dnech nového roku. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau uspořádali shromáždění na protest proti zdvojnásobení cen plynu, což ministerstvo energetiky vysvětlilo tím, že od 1. ledna se ceny určují prostřednictvím elektronického obchodování na základě nabídky a poptávky.Ačkoli vláda ustoupila požadavkům lidí v ulicích a ceny snížila, protesty se rozšířily i do dalších měst. V Almaty se 4. ledna večer střetli protestující s bezpečnostními silami, které střílely plyn a omračující granáty. Tokajev vyzval lidi, aby byli rozumní a nepodléhali provokacím zvenčí i zevnitř. Vláda podala demisi.Hlava státu vyhlásila v Almaty a Mangistauské oblasti výjimečný stav. V platnosti zůstane do 19. ledna a znamená zákaz vycházení mezi 23:00 a 7:00, zákaz masových akcí, omezení svobody pohybu, zákaz prodeje zbraní a střeliva a zvláštní režim pro oběh léků a alkoholu.Ve středu večer Tokajev oznámil, že požádal OSKB o pomoc, aby pomohla překonat teroristickou hrozbu.Spojené státy mezitím vyzvaly vládu Kazachstánu a protestující ke zdrženlivosti. Americké ministerstvo zahraničí vyzvalo všechny strany v Kazachstánu najít poklidnou cestu z mimořádné situace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

