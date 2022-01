https://cz.sputniknews.com/20220105/pri-protizakonnych-protestech-v-kazachstanu-bylo-zadrzeno-vice-nez-200-lidi-17093791.html

Při protizákonných protestech v Kazachstánu bylo zadrženo více než 200 lidí

Při protizákonných protestech v Kazachstánu bylo zadrženo více než 200 lidí

Ministerstvo vnitra Kazachstánu uvedlo, že během nezákonných protestů bylo zadrženo více než 200 osob. „Bylo zahájeno předběžné vyšetřování 13 případů násilí... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

Agentura zdůraznila, že policie přijala zákonem stanovená opatření k potlačení narušování veřejného pořádku a zadržení pachatelů, jakož i k zajištění bezpečnosti a klidu obyvatelstva.Při nepokojích bylo zraněno celkem 95 policistů a bylo poškozeno 37 služebních vozidel, dodalo ministerstvo vnitra. Podle zpravodaje Sputniku jen před budovou Alma-Ata Akimatu shořelo a bylo zdemolováno nejméně deset policejních aut.Ministerstvo uvedlo, že lidé, kteří se účastní provokací, ohrožují klid a bezpečnost obyvatelstva.V Almaty, Šymkentu a Tarazu se protestující pokusili zaútočit na akimaty a rozbili okna a dveře budov.Náměstí Republiky v Almaty je nyní ohrazeno vojenskými obrněnými vozidly a městské služby odstraňují následky událostí. Mobilní internet a messengery jsou ve městě stále blokovány. Kanceláře organizací, které se nacházejí poblíž, vyslaly své zaměstnance pracovat na dálku.Po středečních ranních masových protestech je situace v kazašském hlavním městě Nur-Sultan klidná, informuje zpravodaj agentury Sputnik. Situace v Nur-Sultanu se ve středu ráno nijak nelišila od obvyklé - veřejná doprava jezdila na svých trasách a silnice byly volné.Průjezd je také otevřen také u „domu ministerstev", který se nachází v bezprostřední blízkosti prezidentské rezidence Akorda a vládního domu. Bylo otevřeno náměstí v blízkosti jedné z hlavních atrakcí hlavního města, památníku Baiterek.Kazašský prezident Kassym-Jomart Tokajev prohlásil, že vinu na vzniku protestní situace v republice nese zejména vláda.Protesty v KazachstánuProtesty v Kazachstánu začaly v prvních dnech nového roku. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau uspořádali shromáždění na protest proti zdvojnásobení cen plynu, což ministerstvo energetiky vysvětlilo tím, že od 1. ledna se ceny určují prostřednictvím elektronického obchodování na základě nabídky a poptávky.Prezident Kassym-Jomart Tokajev nařídil vytvořit komisi, která má situaci prozkoumat a 4. ledna prohlásil, že je připraven splnit hlavní požadavek protestujících a snížit ceny plynu.Protesty se však rozšířily i do dalších měst. V Almaty se 4. ledna večer střetli protestující s bezpečnostními silami, které střílely plyn a omračující granáty. Tokajev vyzval lidi, aby byli rozumní a nepodléhali provokacím zvenčí i zevnitř. Vláda podle něj nepadne, ale země „potřebuje vzájemnou důvěru a dialog, ne konflikt“.Později hlava státu vyhlásila v Almaty a Mangistauské oblasti výjimečný stav. V platnosti zůstane do 19. ledna a znamená zákaz vycházení mezi 23:00 a 7:00, zákaz masových akcí, omezení svobody pohybu, zákaz prodeje zbraní a střeliva a zvláštní režim pro oběh léků a alkoholu.Tokajev dnes ráno odmítl vládu, která podle něj nese vinu zejména za to, že protestní situaci připustila. Uvedl také, že situace v Almaty a Mangistau se po zavedení výjimečného stavu postupně zlepšuje.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

