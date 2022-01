https://cz.sputniknews.com/20220105/sefka-nemecke-diplomacie-informovala-blinkena-o-zvlastnim-pristupu-k-dodavkam-zbrani-na-ukrajinu-17103986.html

Šéfka německé diplomacie informovala Blinkena o „zvláštním“ přístupu k dodávkám zbraní na Ukrajinu

„Dovolte mi, abych jasně řekla, že máme vlastní, odlišný postoj k dodávkám zbraní na Ukrajinu,“ řekla na tiskové konferenci po setkání s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem ve Washingtonu.Blinken zase uvedl, že USA budou v příštích týdnech a měsících pokračovat ve vojenské pomoci Ukrajině a v případě eskalace situace by mohly dodávky zvýšit nad plánovaný rámec. Dodal, že americký prezident Joe Biden to řekl svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi.Baerbocková připomněla, že Německo pomohlo Ukrajině vybudovat vojenskou nemocnici a poskytlo zdravotnický materiál po roce 2014, kdy vypukl konflikt na východě země.Z americké strany pak zaznělo, že USA jsou odhodlány zajistit plnou účast Evropy na nadcházejícím dialogu s Ruskem o regionální bezpečnosti. Uvedl to ministr zahraničí Blinken.Bezpečnostní zárukyNa konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy dohod s USA a dohod NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva od svých západních partnerů požaduje zejména právní záruky toho, že nebude probíhat další rozšiřování NATO směrem na východ, že nedojde ke vstupu Ukrajiny do daného bloku a že nebudou vytvářeny vojenské základny v postsovětských zemích. Jak řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, pokud NATO a Spojené státy nezareagují na ruský požadavek na bezpečnostní záruky, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Jak zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin, další rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na území Ukrajiny a v sousedních zemích Ruska jsou pro Moskvu červenou linií.Podle nejnovějších informací jsou jednání mezi Ruskou federací a Spojenými státy o ruských návrzích týkajících se bezpečnostních záruk naplánována na 10. ledna v Ženevě. Předpokládá se, že poté budou ruské návrhy projednány 12. ledna na zasedání Rady Rusko-NATO speciálně svolaném v Bruselu a 13. ledna na formátu OBSE ve Vídni.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

