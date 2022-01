https://cz.sputniknews.com/20220105/slovensky-generalni-prokurator-se-zucastni-oslav-300-vyroci-zalozeni-ruske-prokuratury-17103642.html

Slovenský generální prokurátor se zúčastní oslav 300. výročí založení ruské prokuratury

Slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka se zúčastní nadcházejících oslav 300 let prokuratury v Rusku. Slovenská média komentující Žilinkovu cestu do Ruska... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

Nezařazený poslanec Národní rady SR Juraj Šeliga v této souvislosti pokládá prokurátorovi otázky. Pro cestu Šeliga nemá pochopení a vzkazuje mu, že pokud si Žilinka váží demokracii a lidská práva, a pokud se hlásí k právnímu státy, na takové oslavy Ruska nemůže jít.Mluvčí Generální prokuratury SR Dalibor Skladan pro agenturu SITA uvedl, že generální prokuratura nebude reagovat na politická prohlášení.Za zmínku stojí, že slovenská média připomínají také, že slovenská generální prokuratura nedávno v rámci meziresortního schvalovacího procesu odmítla návrh dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskem a USA.Ministerstvo obrany SR uvedlo, že připomínky generální prokuratury eviduje. „Budeme se jimi zabývat, stejně jako připomínkami od dalších připomínkujících subjektů,“ uvedla pro TASR mluvčí resortu Martina Kovaľ Kakaščíková.K dokumentu, který by v případě uzavření umožnil americké armádě využívat letecké základny Malacky-Kuchyňa (západní Slovensko) a Sliač (střední Slovensko), měla 35 zásadních námitek.Slovensko je má poskytovat bez nájmu, platit by to mělo deset let. Poté zůstává v platnosti, nebo ji lze vypovědět s roční výpovědní lhůtou. Dohoda má taktéž umožnit čerpat finanční prostředky ve prospěch Ozbrojených sil SR. Jakákoliv infrastruktura, kterou postaví ze zdrojů USA, bude majetkem SR. Americké ozbrojené síly ji mohou využívat, dokud budou potřebovat.Zmiňme, že o tom informoval i samotný prokurátor Maroš Žilinka na sociální síti, načež začali reagovat i lidé. „Děkujeme za profesionální přístup. Doufám, že se Slovensko nedá po taktovkou této vlády zatáhnout do konfliktu s Ruskem,“ míní jistý uživatel.Někteří se nebáli ani ostřejších výrazů: „Díky Bohu, že se najde aspoň někdo, kdo netrčí z amerického zadku. Krása.“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko, usa, slovensko, spolupráce, svět, prokurátor