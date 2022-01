https://cz.sputniknews.com/20220105/smrtici-kometu-by-eu-zastavila-piratka-to-pekne-schytala-17097502.html

Smrtící kometu by EU zastavila? Pirátka to pěkně schytala

Evropská unie mohla zachránit svět před katastrofou, která by vyhladila celé lidstvo. Jenže EU nikdo nepozval, a tak to skončilo špatně. Tak to je prosím... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

Co by se stalo, kdyby se na Zemi řítila kometa? Nekompetentní politici v USA by to zbabrali, žádný Bruce Willis by ji ve vesmíru neodpálil. Kvůli mamonu chtivým boháčům a samozvaným vizionářům by nás čekal konec v plamenech, nebo by nás spláchla obrovská vlna tsunami.To je v kostce scénář filmu K zemi hleď společnosti Netflix. Snímek trhá rekordy sledovanosti, hovoří o něm diváci, kritici se nemohou shodnout, jde-li o geniální zrcadlo soudobé západní idiokracie (nejde o urážku, film tohoto názvu si taky utahuje ze západní společnosti), nebo o banální a utahaný kalkul na nějaké filmové ceny.Pokud jste film, vážení čtenáři, viděli, svůj názor jste si udělali. O vánočních svátcích si čas na filmovou zábavu udělala i kontroverzní poslankyně Evropského parlamentu za Piráty Markéta Gregorová. A byla to chyba. Chyba pro ni, protože se jí pak vysmáli lidé na sociálních sítích.„Na Don’t look up mi vadila jedna věc. To ignorování existence Evropy při odstřelení komety. Come on, máme tu dvě jaderné velmoci, vlastní verzi NASA (ESA), kterou lze dofinancovat ze zdrojů EU, a skvělé experty. A zjevně větší vůli kooperovat před hrozbou vyhynutí,“ napsala pirátská politička na Twitteru.A pirátka to pořádně schytala. Uživatelé Twitteru ji obvinili z neznalosti věcí. Ta nejjemnější výtka je, že se Evropská unie vzdala vlastní planetární obrany. A na ESA, tedy Evropskou kosmickou agenturu, kašle. Ale to je maličkost. Komentáře byly tvrdší.Jde tu také o něco jiného. Unijní pirátka nám chce podsunout, že Evropská unie je ta moudřejší část světa, na kterou je spoleh, která nás vytáhne z bryndy. Že v Bruselu sedí pod Atomiem rytíři, kteří zachrání Evropu, a když bude potřeba i svět. Ale houby!Kdyby se snad na Zemi řítila kometa a osud lidstva by záležel na Evropě, tak by to vypadalo asi takhle: Evropská unie by nejprve dělala, že je všechno v pořádku. Kometa nepoužívá ke svému pohybu neekologický zdroj energie, nechce unijní dotace a je protiruská, protože vymaže z mapy světa i Moskvu. A taky Budapešť, Varšavu, Prahu a Londýn. Tomu v Unii fandí. A září na nebi jako hvězda na vlajce EU.Měsíc před dopadem komety na Zemi Evropský parlament uvalí na vesmírný objekt sankce. Evropská komise vyjádří znepokojení a začne plánovat summit. Než se lídři unijních zemi sjedou, kometa dopadne a Země je v troskách, život na planetě přestal existovat. Poslední rozhodnutí Rady EU šířící se éterem do ztracena je, že Green Deal musí být splněn.O nepatřičné agitce od unijní pirátky Gregorové jsme si promluvili se zastupitelem Plzeňského kraje za KSČM a bývalým místopředsedou sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Jiřím Valentou.„Paní poslankyně by možná mohla od planého a zcela kontraproduktivního pochlebování chlebodárci, tedy bruselským nadnárodním strukturám, které ji tak velice dobře živí, poohlédnout spíše ke stále více erodující struktuře Pirátské strany a dalším jejím problémům na české politické scéně. Piráti, jako takoví, možná nepřežijí ani její „bruselský“ mandát a je to dáno právě tím, že se mnozí její členové zaobírají zástupnými nesmysly a zjevné hlouposti se pokoušejí halasně řešit.Sice do jisté míry chápu v tomto ohledu emancipační snahy některých protagonistů Evropské unie na světovém hospodářském i politickém kolbišti a paní Gregorová to nyní promítá svým pohledem i do kinematografie, ale to je, alespoň dle mého názoru, předem prohraný boj, který hodně stojí a nikomu nic racionálního nepřináší. Je to něco podobného jako multikulturalismus, který se ve své podstatě také nikde neosvědčil a přes halasnou a silně profinancovanou propagaci nese s sebou mnoho let jen trpké plody.Pro zásadní nesourodost kulturních vzorců jednotlivých národů na evropském kontinentě se nemůže nikdy zrealizovat jednotný konkurenční postoj k velmocím typu USA a Ruska. Kdybych to měl zjednodušit, aby to bylo úplně jasné, tak každá členská země EU chce zmíněným velmocím konkurovat jinak, dle vlastních bilaterálních vztahů a dosaženého stupně ideové provázanosti s nimi, někdo chce hospodářsky soutěžit, druhý více a razantněji konkurovat, jiný jen patolízalsky podlézat.A co se týče samotného Ruska, tak jsou v našem společenství i země, které by jej nejraději vymazaly z mapy světa, takže si představitelé některých evropských zemí přejí spíše konflikt, než jakoukoliv spolupráci. Pro paní europoslankyni krátký shrnující vzkaz na závěr: „Evropská unie prostě není strategická velmoc, jejíž význam by se měl odrážet v rovném postavení se světovými velmocemi, ale abych nekončil tak negativně, když by se měl její nadhodnocený význam již objevit v nějakém sci-fi filmu, asi by to tolik zase nikomu přemýšlivému nevadilo.“ „Možná ve druhém díle…“ míní pan Valenta.A jak to vidíte vy? Chybí vám ve filmech propagace EU?„Osobně mám propagace Evropské unie už poměrně dost! Lze se s ní setkávat na každém kroku, ať si již koupíte nějakou užitkovou věc, nebo se například projdete po opravené silnici či nové lávce přes řeku. Člověk jen zakopává o cedule a registruje odkazy, co všechno pro blaho našich lidí tento, jinak dysfunkční moloch, vytvořil. Asi jsme v naší zemi takoví hlupáci, že i v Bruselu ví lépe než my, co tady chceme vybudovat nebo zrekonstruovat, a že neumíme své vlastní peníze nasměrovat tam, kam patří.„Děkujme tedy Pirátům, národním to spasitelům, že nám, těm neschopným vlastně takto pomáhají!“ Ale vážně, jestli se má nějaká další propagace EU, ať již otevřená či skrytě podprahová, komponovat do filmů, máme se opravdu na co těšit. Ono už je dost reklamy a byznys propagace té naší tuzemské, často stejně přihlouplé a omezené, která má stejně nesporný potenciál zničit kulturní zážitek z jakéhokoliv odvysílaného televizního snímku, jako nekritické velebení EU,“ říká zastupitel Plzeňského kraje za KSČM Jiří Valenta.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

