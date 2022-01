https://cz.sputniknews.com/20220105/to-piratum-stoupnou-preference-bartosova-rivalka-se-hlasila-ke-komunistum-a-spustila-vlnu-emoci-17100367.html

„To Pirátům stoupnou preference.“ Bartošova rivalka se hlásila ke komunistům a spustila vlnu emocí

Zpráva o tom, že pirátská kandidátka na předsedkyni strany Jana Michailidu se otevřeně hlásí ke komunismu, dostává velkou odezvu v myšlenkách veřejnosti. 05.01.2022, Sputnik Česká republika

Uveďme, že Michailidu, která se v sobotu utká o zmíněný post s dosavadním šéfem Ivanem Bartošem, napsala o svém přesvědčení na online fóru strany.„Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém),“ uvedla Michailidu v reakci na dotaz, který jí adresoval účastník diskuse Lukáš Doležel.Pirátka rovněž odkázala na knihu „Marxismus a Bolševismus: Demokracie a diktatura“ od Karla Kautského.„Pokud ti není jasné, co znamená komunismus, doporučuji si přečíst něco o marxismu. (...) Moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým,“ podotkla.Na zprávu zareagovala spousta lidí, mezi nimiž nechyběli i významní politici.„S paní Janou Michailidu její ideové zakotvení nesdílím. Je mi ale sympatické, že to veřejně přizná. Řada jejích spolustraníků to úzkostlivě tají,“ vyslovil se zakladatel TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek.Někteří sledující vyslovili podobné hodnocení představitelky pirátské strany, ale většina byla méně šetrná a diplomatická ve svých poznámkách.„Tak na rozdíl od jiných to alespoň řekne a netváří se jako democosipětikolka,“ napsal uživatel s nickem Malý Pokoj.„Copak zažila komunismus? Ani neví, co to bylo,“ nechápe postoj političky Laura Sati.„Nespletla si soudružka stranu? Rudí měli volební sjezd už v listopadu,“ dotazuje se s humorem Petr Mohyla.Jiní svůj pohled na politické dění rozšířili na rovinu Evropské unie.„Tahle je z toho radikálního křídla pirátů. Divím se, že Bartoš je v té straně pořád nechává. Že jsou novodobými komunisty, těmi zelenými už máme od paní potvrzené. Takových je plný Brusel. Děkujeme, nechceme,“ poskytl větší komentář Jan Veselí.V současné době Janka Michailidu je doktorandkou Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oblasti biotechnologie. Aktuálně působí jako vedoucí meziresortního týmu pro návykové chování. V roce 2014 působila jako místopředsedkyně strany po dobu tří měsíců i jako úřadující předsedkyně strany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

