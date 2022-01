https://cz.sputniknews.com/20220105/usa-odmitly-reagovat-bod-po-bodu-na-bezpecnostni-navrhy-ruska-17103384.html

USA odmítly reagovat bod po bodu na bezpečnostní návrhy Ruska

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová na brífinku uvedla, že Spojené státy nemají v plánu reagovat na ruské návrhy týkající se strategické bezpečnosti bod po bodu. 05.01.2022, Sputnik Česká republika

„Z Ruska přišla řada návrhů, (…) prezident Biden dal jasně najevo, že v některých z nich můžeme pokročit, ale některé z nich nejsou životaschopné. Neodpovídáme na ně bod po bodu a neplánujeme to ani v nadcházejících rozhovorech, protože na základě zkušeností nevyjednáváme veřejně a protože mnohé návrhy si takovou odpověď nezaslouží,“ uvedla.Psakiová uvedla, že Washington neví, co jednání s Moskvou přinesou, ale přistupuje k nim pragmaticky a s ohledem na výsledek. Dodala, že v řadě oblastí je možné dosáhnout pokroku, pokud ruští představitelé „zasednou k jednacímu stolu s připraveností na to“.Zmiňme, že na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy dohod s USA a dohod NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva od svých západních partnerů požaduje zejména právní záruky toho, že nebude probíhat další rozšiřování NATO směrem na východ, že nedojde ke vstupu Ukrajiny do daného bloku a že nebudou vytvářeny vojenské základny v postsovětských zemích. Jak řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, pokud NATO a Spojené státy nezareagují na ruský požadavek na bezpečnostní záruky, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Jak zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin, další rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na území Ukrajiny a v sousedních zemích Ruska jsou pro Moskvu červenou linií.Podle nejnovějších informací jsou jednání mezi Ruskou federací a Spojenými státy o ruských návrzích týkajících se bezpečnostních záruk naplánována na 10. ledna v Ženevě. Předpokládá se, že poté budou ruské návrhy projednány 12. ledna na zasedání Rady Rusko-NATO speciálně svolaném v Bruselu a 13. ledna na formátu OBSE ve Vídni.Před jednáním vedli americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin 30. prosince padesátiminutový telefonický rozhovor. Podle Kremlu americký prezident pohrozil „rozsáhlými sankcemi“ kvůli situaci na Ukrajině. Ruský vůdce odpověděl, že by to byla velká chyba, a v takovém případě by mohlo dojít k úplnému přerušení vztahů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

