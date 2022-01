https://cz.sputniknews.com/20220105/ustavni-soud-resi-stiznost-na-povinne-ockovani-rozdeluje-to-spolecnost-mysli-si-senatori--17095933.html

Ústavní soud řeší stížnost na povinné očkování. Rozděluje to společnost, myslí si senátoři

Ústavní soud řeší stížnost na povinné očkování. Rozděluje to společnost, myslí si senátoři

31. prosince byla Ústavnímu soudu doručena stížnost od senátorů, kteří nesouhlasí s povinným očkováním pro osoby starší 60 let. Dle jejich názoru je to...

Dernerová dále hovoří o rozdělování společnosti, která už tak netvoří celek.O povinném očkování rozhodla vláda expremiéra Andreje Babiše, kdy byla vládou v demisi. Povinné očkování se má týkat lidí starších 60 let, a také vybraných profesí, jako jsou hasiči, vojáci, zdravotníci nebo policisté. Tato vyhláška má platit od března.Dernerová dále sdělila, že rozhodně není proti očkování, také by stála za povinným očkováním. Nemá to však pozitivní výsledek.Před vánočními svátky se vyjádřil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), že má zájem na tom, aby bylo povinné očkování pro lidi nad 60 let zrušeno. Dle jeho vyjádření se vše bude odvíjet od varianty omikron, kdy se vrchol očekává na přelomu ledna a února.Za povinným očkováním seniorů nestojí ani premiér vlády Petr Fiala.Válek dodává, že je nezbytné, aby došlo k souladu očkování členů vybraných profesí se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Do hry se dostává také očkování dle testu na protilátky.Zeman je pro povinné očkováníČeský prezident Miloš Zeman opakovaně podporoval ideu zavedení povinného očkování. Během svého vánočního projevu Zeman prohlásil, že vývoj pandemie a nekonečné nové vlny ukázaly, že očkování je jedinou reálnou cestou, jak porazit covid-19.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

