Vláda informovala o změnách. Karanténa a izolace bude od 11. ledna trvat jen pět dnů

Vláda informovala o změnách. Karanténa a izolace bude od 11. ledna trvat jen pět dnů

Po jednání vlády premiér Petr Fiala uvedl, že izolace nakažených a karanténa se zkrátí na pět dní. Důvodem je šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron... 05.01.2022, Sputnik Česká republika

Vláda schválila dnes po jednání jisté covidové novinky. První z nich je, že izolace nakažených koronavirem a karanténa jejich kontaktů se zkrátí na pět dní s tím, že změna bude platit od 11. ledna.Od 17. ledna se pak budou všichni zaměstnanci testovat dvakrát týdně antigenními testy. „Všichni se budou testovat pomocí antigenních sebetestovacích sad. Testování probíhá dvakrát týdně nebo jednou za 3 až 5 dnů. Pokud antigenní test vyjde pozitivní, odchází pracovník do karantény a to na pět kalendářních dnů,“ uvedl.Takový režim by měl fungovat dva až tři týdny. „Zatím to nevíme přesně. A to z prostého důvodu, že budeme monitorovat, jak se bude vyvíjet varianta omikron, jaký bude její nástup. Očekáváme, že toto opatření bude platit maximálně 3 týdny,“ dodal Válek.Další novinkou je to, že ve všech očkovacích centrech bude možné získat třetí, posilovací dávku bez objednání.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

