Vláda schválila, že se kvůli ceně energií zvýší dávky na bydlení

Vláda schválila, že se kvůli ceně energií zvýší dávky na bydlení

Příspěvky na bydlení by se mohly pro letošek kvůli zdražení energií zvýšit. Kromě toho by na dávku mohlo dosáhnout také více lidí. Pakliže by ceny dál rostly... 05.01.2022

2022-01-05T16:31+0100

2022-01-05T16:31+0100

2022-01-05T16:31+0100

Předloha míří do Poslanecké sněmovny, projednat by ji chtěla zrychleně v legislativní nouzi. Pětikoalice má v dolní komoře většinu, 108 hlasů.Z novely vyplývá, že by se takzvané normativní náklady, z nichž se příspěvek na bydlení vypočítává, mohly jednorázově zvednout podle počtu osob v domácnosti a typu bydlení zhruba o 1100 až 2100 korun. Novinkou je, že podporu by mohli pobírat i podnájemníci. Na vyšší dávky pro víc lidí by bylo podle ministerstva práce potřeba asi 2,6 až tři miliardy korun ročně.Co se týče nároku na příspěvek na bydlení, pak ten mají vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Normativ se pohybuje v družstevních a vlastních bytech podle počtu členů domácnosti od zhruba 5000 do 12 200 korun. V případě nájmu je to pak asi od 5600 Kč do 20 500 korun, roli hraje i velikost města.Novela částky se pro letošní rok navyšuje. Lidem, kteří žijí sami v nájmu či podnájmu, by se měl normativ zvednout o 1120 korun. Ve vlastním či družstevním bytě by se mělo jednat o 1180 korun. Pro dvojici by se normativ podle novely měl v nájmu upravit o 1130 korun, ve vlastním a družstevním bytě o 1219 korun. Pro tři lidi by částky pro výpočet dávek vzrostly o 1607 a 1733 korun, čtyřem a více osobám pak o 1974 a 2147 korun.Podporu jako nájemníci by mohli nově pobírat i podnájemníci. Příspěvek jako vlastníkům by mohl náležet i seniorům, kteří převedli byt na své potomky, ale dál v něm žijí. Týká se to bydlení podle takzvané služebnosti. Nutno podotknout, že vláda by pro letošek mohla normativy v případě dalšího zdražování ještě upravit, pakliže by se odhadované průměrné náklady u energií proti loňsku změnily „významným způsobem“. O kolik by musely vzrůst, ale navrhovaný zákon neupřesňuje.Novinky v oblasti coviduZmiňme, že kromě této novinky vláda po jednání informovala i o nových pravidlech souvisejících s covidem. Izolace nakažených a karanténa se zkrátí na pět dní. Důvodem je šíření nakažlivější varianty koronaviru omikron. Novinka bude platit od úterý 11. ledna. Od 17. ledna se pak budou všichni zaměstnanci testovat dvakrát týdně antigenními testy. Takový režim by měl fungovat dva až tři týdny.Testy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tedy z fondu rezerv. Válek informoval, že zaměstnanci, kteří se odmítnou otestovat, budou nahlášeni hygieně. Kromě toho budou muset podstoupit opatření, která ochrání ostatní zaměstnance před nákazou. Například se bude jednat o povinnost nošení respirátorů.Další novinkou je to, že ve všech očkovacích centrech bude možné získat třetí, posilovací dávku očkování bez objednání.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

