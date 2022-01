https://cz.sputniknews.com/20220106/a-je-to-venku-bylo-odhaleno-tajemstvi-krasy-kate-middletonove--17112494.html

A je to venku! Bylo odhaleno tajemství krásy Kate Middletonové

Oblíbená vévodkyně z Cambridge Kate Middletonová brzy oslaví své 40. narozeniny, všechny ženy po celém světě si kladou otázku, v čem tkví tajemství její... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

Kate miluje míchaný nápoj z kapusty, spiruliny (druh řasy), zeleného čaje macha, špenátu, římského salátu, koriandru a borůvek.Bývalá královská odbornice na výživu Jennifer Hanwayová prozradila, jakého efektu na pokožce je možné dosáhnout díky zmíněnému smoothie.„Můžete utrácet stovky a stovky liber za ošetření pleti, prostředky k péči o obličej, ale pokud se nebudete správně stravovat, nikdy se efektu nedočkáte, protože jsme doslova to, co jíme,“ vysvětlila nutrioložka.Expertka přirovnala stravu ke stavebním kamenům těla.Co se týče smoothie, odbornice uvedla: „Kate má v něm spoustu antioxidantů, vitamínů, minerálů a tunu vlákniny – což působí jako továrna na celkové zdraví,“ uvedla.„Vše od kapusty až po listovou zeleninu je vynikajícím zdrojem živin,“ dodala.Pro dosažení ještě lepšího efektu by však odbornice udělala nějaké změny.Mnozí z vás si určitě položí otázku, jak tohle smoothie asi chutná. Jennifer má vynikající porovnání: „Chutná to asi jako když olíznete akvárium zevnitř,“ vysvětlila Jennifer.I když to asi nebude zrovna nápoj chutný, zato je velmi zdravý, protože obsahuje spoustu antioxidantů, které úspěšně bojují proti poškozením volnými radikály, které kradou naši přirozenou „záři“.Když chcete vypadat jako Kate, je nezbytné se zaměřit především na kvalitu jídla a dbát, aby byly bílkoviny součástí každého pokrmu. Kromě toho by měla být vaše strava pestrá.Když chcete dosáhnout „záře“ zvenčí i uvnitř, je potřeba dát přednost kvalitě nikoli kvantitě. Nezapomínejte na důležitost spánku.„Nemůžeme oddělit fyzické zdraví od toho duševního,“ dodala na závěr.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

