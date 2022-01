https://cz.sputniknews.com/20220106/behem-14-dnu-bude-pribyvat-30-az-50-tisic-nakazenych-sdelil-prymula-17107231.html

Během 14 dnů bude přibývat 30 až 50 tisíc nakažených, sdělil Prymula

Během 14 dnů bude přibývat 30 až 50 tisíc nakažených, sdělil Prymula

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula se vyjádřil k narůstajícím číslům případů omikronu. Dle jeho názoru bude v Česku do 14 dnů omikronová vlna a každý... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06T11:31+0100

2022-01-06T11:31+0100

2022-01-06T11:31+0100

česko

vakcína

koronavirus

roman prymula

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/12554578_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5e180c0d3a10a67fa97744abebe5d1e1.png

Prymula byl hostem pořadu Nový den na CNN Prima NEWS, kde odpovídal na otázky ohledně omikronu a varoval novou vládu, na co si má dávat pozor.Podle nového rozhodnutí vlády, bude od 11. ledna platit kratší doba karantény a izolace, a to 5 dnů.Podle epidemiologa musí dojít k prodloužení izolace v případě, že lidé i po pěti dnech pociťují příznaky nemoci. Navíc se dále může vyskytovat varianta delta, u které pětidenní izolace nestačí.V současné době totiž platí, že izolace lidem končí bez jakéhokoliv dalšího testu.I očkování se musí testovatKvůli omikronu se musí vše kolem této nemoci dělat rychleji. Lidé se musí vytrasovat co nejdříve.Novým nařízením vlády je také povinné testování zaměstnanců od 17. ledna. Ve firmách i státní zprávě se budou zaměstnanci testovat dvakrát týdně. Ti, kteří budou mít pozitivní antigenní test, budou muset do karantény. Karanténa se bude týkat také očkovaných lidí, a také těch, kteří prodělali covid v posledních 180 dnech.Prymula je toho názoru, že kdyby se testovalo PCR testy, nestačila by na to kapacita systému. Antigenní testy musejí být kvalitní, pak se mohou splést v deseti až patnácti procentech.To, že se nově budou testovat i očkování, považuje za správné. Potvrzuje však, že to lidi může odradit od očkování.Středa ukázala 7377 nakažených, více než před týdnemStředeční čísla nákazy koronavirem ukazují číslo 7 377 případů, což je sice nejméně za celý týden, avšak je to o 1200 více než minulý týden ve středu. V mezitýdenním srovnání jde tedy o zvýšení tři dny v řádě. Nemocnice evidují 2 714 pacientů, přičemž je 482 v těžkém stavu. Zvyšuje se také incidenční číslo, na 100 000 obyvatel je to 380 nakažených, což je o 12 více než ve středu.V České republice bylo dosud evidováno 36 449 úmrtí na nákazu koronavirem. V současné době číslo úmrtí mírně klesá. V pondělí zemřelo na covid 61 lidí, v úterý 51 a ve středu 20. Očekává se však, že číslo se bude opět navyšovat. Nemocnice hlásí, že klesají počty lidí v těžkém stavu.Laboratoře testují stále více, ve středu bylo provedeno 68 000 testů, což je asi o 7 000 více než minulý týden. Pozitivní testy byly vyšší u preventivně testovaných lidí, u 6,16 procent. Při kontaktu s nakaženým byla pozitivita pod 13 %. Těm, kteří již měli příznaky, ukázaly testy pozitivitu u 22,4 procent.Od 17.prosince se ve středu aplikovalo nejvíce vakcín, tedy 90 000 dávek. Nejvíce se aplikovala třetí dávka. Na první vakcinaci přišlo 5 359 lidí. Plné očkování má nyní 6,68 milionu lidí.Pro věkovou kategorii 18 až 29 let byla otevřena registrace pro posilující dávku po pěti měsících. Odborníci vyzývají lidi, aby si kvůli omikronu co nejdříve přišli pro třetí dávku vakcíny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220105/vlada-informovala-o-zmenach-karantena-a-izolace-bude-od-11-ledna-trvat-jen-pet-dnu-17098275.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakcína, koronavirus, roman prymula, omikron