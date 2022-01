https://cz.sputniknews.com/20220106/biden-obvinil-trumpa-ze-snahy-zmarit-pokojne-predani-moci-v-usa-17113301.html

Biden obvinil Trumpa ze snahy zmařit pokojné předání moci v USA

Biden obvinil Trumpa ze snahy zmařit pokojné předání moci v USA

Americký prezident Joe Biden v den výročí útoku na Kapitol obvinil bývalého prezidenta Donalda Trumpa ze snahy zabránit pokojnému předání moci v zemi. 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06T16:40+0100

2022-01-06T16:40+0100

2022-01-06T16:40+0100

svět

usa

joe biden

volby

kritika

donald trump

prezidentské volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/16943640_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3dfddf8122078cf19cf83cc27f19974c.jpg

„Poprvé v historii prezident nejenže prohrál volby, ale pokusil se zabránit pokojnému předání moci, když na Kapitol zaútočil násilnický gang. Ale nevyhráli,“ řekl Biden v Kongresu.Svého předchůdce nejmenoval, ale opakovaně poukázal na to, že „bývalý americký prezident vytvořil řadu lží kolem voleb 2020“ a samotný útok „sledoval celé hodiny v televizi“.Není to poprvé, co se Biden pustil do kritiky Trumpa. V říjnu minulého roku oznámil, že je úspěšnější než bývalý americký lídr Donald Trump jak ve sféře boje proti koronaviru, tak v ekonomice.Biden se do kritiky svého předchůdce pustil na mítinku na podporu demokratického kandidáta na guvernéra státu Virginie Terry McAuliffeho. Jeho republikánského protivníka Glenna Youngkina prezident označil za „přisluhovače“ Trumpa, který se bojí tohoto spojení.Biden také zopakoval, že za Trumpa, v jehož prezidentství byly vyvinuty vakcíny proti koronaviru a byla zahájena očkovací kampaň, se nechaly očkovat pouze dva miliony Američanů, zatímco za Bidena je to mnohem více.Incident v KapitoluVolby 46. prezidenta USA se konaly 3. listopadu 2020. Zvítězil kandidát za Demokratickou stranu, bývalý viceprezident Joe Biden. Republikán Donald Trump neuznával do poslední chvíle porážku ve volbách, odmítl přítomnost na Bidenově inauguraci, což byl první takový incident za 150 let.Trumpovi stoupenci zaútočili 6. ledna 2021 po mítinku ve Washingtonu na Kapitol, činnost Kongresu byla na několik hodin přerušena. V důsledku nepokojů zahynula účastnice demonstrací a policista, tři další lidé zemřeli na příčiny nesouvisející s násilím. Poté, co policie vyhnala protestující z budovy Kongresu, schválili kongresmani Bidenovo vítězství v prezidentských volbách. Sněmovna reprezentantů vyhlásila Trumpovi impeachment za povzbuzování ke vzpouře, ale Senát ho zprostil viny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211230/rusko-jednani-putina-a-bidena-je-dobrym-pozadim-pro-jednani-v-zeneve-17044095.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, volby, kritika, donald trump, prezidentské volby