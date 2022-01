https://cz.sputniknews.com/20220106/cesko-nakoupi-od-pfizeru-leky-na-covid-19-za-dve-miliardy-17115086.html

Česko nakoupí od Pfizeru léky na covid-19 za dvě miliardy

Česko nakoupí od Pfizeru léky na covid-19 za dvě miliardy

Příští týden by se měla podepsat smlouva s firmou Pfizer na nákup léku na covid-19, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Dnes novinářům sdělil, že... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

Kromě toho prověří počty a dobu použitelnosti monoklonálních protilátek, ve hře je i darování potřebným zemím. Pakliže se nepodaří jejich využití, stát je od nemocnic odkoupí a odepíše.Podle firmy by ale první dodávka v prvním čtvrtletí mola být až na konci března. „Rozhodně ten lék objednám, i když jsem si vědom, že část možná dorazí až poté, co omikron zmizí. Ale ten lék je účinný na všechny typy variant covidu,“ doplnil ministr.Jak sdělil dále, smlouvu s výrobcem podepsalo zatím jen Německo, Válek by chtěl nákup koordinovat s dalšími okolními státy. Nutno podotknout, že lék dostal schválení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zatím jeho hodnocení nedokončila, avšak uvedla, že státy mohou paxlovid používat brzy po diagnostikování infekce.Ministr kromě toho sdělil, že se zřejmě navýší i objednávka protivirového léku molnupiravir. Ten byl do Česka dodán na začátku prosince. Podle předsedy České společnosti infekčního lékařství Jana Evangelisty Purkyně Pavla Dlouhého bylo schváleno také nové využití remdesiviru u ambulantních pacientů podobně jako monoklonální protilátky formou tří infuzí, které vykazuje až 85procentní účinnost i na omikron.Momentálně se používají monoklonální protilátky, které mají chránit před rozvinutím covidu-19, které by si vyžádalo hospitalizaci. Proti nové variantě omikron ale mají nižší účinek. Podle Válka se budou monoklonální látky stále používat na mutaci delta, která tady ještě nějakou dobu bude.Dále si nechal ministr vypracovat přehled o tom, jaké jsou zásoby léků, ve kterých nemocnicích se nachází a kdy jim končí expirace. S ministrem zahraničí Janem Lipavským jedná o tom, že by je naše země mohla darovat zemím, které si je nemohou dovolit. V této souvislosti se zmiňují například Jižní Amerika, země Afriky či Ukrajina.Středa ukázala 7377 nakažených, více než před týdnemStředeční čísla nákazy koronavirem ukazují číslo 7 377 případů, což je sice nejméně za celý týden, avšak je to o 1200 více než minulý týden ve středu. V mezitýdenním srovnání jde tedy o zvýšení tři dny v řadě. Nemocnice evidují 2 714 pacientů, přičemž je 482 v těžkém stavu. Zvyšuje se také incidenční číslo, na 100 000 obyvatel je to 380 nakažených, což je o 12 více než ve středu.V České republice bylo dosud evidováno 36 449 úmrtí na nákazu koronavirem. V současné době číslo úmrtí mírně klesá. V pondělí zemřelo na covid 61 lidí, v úterý 51 a ve středu 20. Očekává se však, že číslo se bude opět navyšovat. Nemocnice hlásí, že klesají počty lidí v těžkém stavu.Laboratoře testují stále více, ve středu bylo provedeno 68 000 testů, což je asi o 7 000 více než minulý týden. Pozitivní testy byly vyšší u preventivně testovaných lidí, u 6,16 procent. Při kontaktu s nakaženým byla pozitivita pod 13 %. Těm, kteří již měli příznaky, ukázaly testy pozitivitu u 22,4 procent.Od 17. prosince se ve středu aplikovalo nejvíce vakcín, tedy 90 000 dávek. Nejvíce se aplikovala třetí dávka. Na první vakcinaci přišlo 5 359 lidí. Plné očkování má nyní 6,68 milionu lidí.Pro věkovou kategorii 18 až 29 let byla otevřena registrace pro posilující dávku po pěti měsících. Odborníci vyzývají lidi, aby si kvůli omikronu co nejdříve přišli pro třetí dávku vakcíny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

