Dara Rolins se zamyslela nad láskou a prozradila, co svědčí o zkaženém charakteru partnera

Známá slovenská zpěvačka Dara Rolins se nedávno veřejně přiznala, že má vztah s bývalým českým fotbalistou Pavlem Nedvědem. Od té doby uveřejňuje nejen... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

Ve svém novém příspěvku na Instagramu se Dara zamyslela nad tím, že čekat se někdy v lásce vyplatí, a že de facto prohry v lásce neexistují.„Myslím, že každý vztah i ten, který ,nedopadne’, má v našich životech místo a opodstatnění. Resp. co znamená ,nedopadne’,“ píše v úvodu Dara.Dále pokračuje v duchu, že všechno má svůj čas a smysl.Podle Dary popularita člověka může vztah komplikovat a nepřirozeně ovlivnit jeho vývoj.„Ne roky, ale intenzita, hloubka citu měří skutečný význam vztahu. Někdy za půl roku prožijete víc než za 6,“ praví dál Rolins a dodává, že nemít možnost se svobodně rozhodovat ve vztahu bez publika stojí za nic.Dara dále přiznává, že každý jeden její vztah jí něco dal a nějakým způsobem ji formoval, proto respektuje každého člověka, díky němuž byla někdy šťastná.„Vždy mi vadilo, když muž, který mi vstoupil do života, nemluvil hezky o své bývalé. Je to takový varovný signál pro zkažený charakterový rys, if you know what i mean,“ vysvětluje Dara.Láska Dary a Nedvěda má spoustu fanoušků, mezi nimiž je i spousta celebrit.Například Monika Marešová jim v komentářích poslala srdíčka.Moderátorka Barbora Krajčírová s těmi srdíčky Moniku trumfla.Zpěvačka Patrícia Vitteková jí nechala dojemný vztah.Připojila se i modelka Andrea Verešová: „Zjistila jsem, že jsem chtěla dát třikrát like, proč to nejde?“ zjišťuje Verešová.Nové lásce Dary fandí i další sledující a ocenili krásu slov.„Krásně napsané, moc vám to sluší,“ píše jedna z uživatelek.Další obdivují úroveň zralého vztahu, kterou Dara dosáhla.Další uživatelé zdůrazňují, že to dvojici opravdu sekne.„Velmi vám to sluší, Darinko, ať je pro vás každý další den takto zářivý,“ zní dál.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

