https://cz.sputniknews.com/20220106/jsou-to-veci-verejne-na-thc-zahradil-oznacil-rozepre-u-piratu-za-permanentni-stand-up-comedy-17109729.html

„Jsou to Věci veřejné na THC“. Zahradil označil rozepře u Pirátů za permanentní stand-up comedy

„Jsou to Věci veřejné na THC“. Zahradil označil rozepře u Pirátů za permanentní stand-up comedy

Europoslanec Jan Zahradil reaguje na situaci, k níž došlo kvůli tomu, že Bartošova rivalka o post předsedy strany Janka Michailidu se otevřeně hlásila ke... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06T14:48+0100

2022-01-06T14:48+0100

2022-01-06T14:48+0100

česko

kritika

jan zahradil

piráti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/17087538_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a811a4760b0919b8ff1feee7ab2a3a8d.jpg

Server Novinky uvedl, že pirátská europoslankyně Markéta Gregorová se později pustila do exposlance Bartošova hnutí Mikuláše Ferjenčíka poté, co nadnesl spolustraníkům, zda vysvětlí po možném zvolení kandidátky na šéfku strany Jany Michailidu její komunistické přesvědčení.„Jdi do prd*le, poškodil jsi stranu mnohem víc, než kdy dokáže Janka, a na rozdíl od ní, která dobrovolnicky maká dnem i nocí na tom, aby se nám to kvůli takovým, jako jsi ty, nerozpadlo pod rukama, se jen sápeš po placených místečkách,“ napsala Ferjenčíkovi členka Evropského parlamentu Gregorová, jejíž plat činí téměř čtvrt milionu korun měsíčně.Jan Zahradil se domnívá, že na celém tomto pirátském „incidentu” (který ostatně není první) není důležité, zda Piráti jsou středová strana nebo liberální levice nebo progresivní levice nebo zda paní Michailidu má komunistické názory.Následně Zahradil Bartošovu stranu označil za partu přerostlých dětí, která podle Zahradila nemůže řídit stát a zejména jej nemůže reprezentovat v zahraničí.„Jsou to Věci veřejné na THC. Což pravím i s vědomím, že moje vlastní partaj má taky svého Novotného,“ uzavřel status europoslanec.V poznámkách pod svým statusem uvedl, že celkem nepochybuje, že to o víkendu Bartoš vyhraje.„Ale při pohledu na vnitřnosti Pirátské strany je asi dobré si znovu a znovu uvědomit, že ti 4 jejich poslanci a 3 ministři ve vládě reprezentují tak maximálně sebe a své osobní názory, nikoliv nějaký ucelený a ideově podložený politický postoj,“ doplnil.S úvahami na dané téma přišla i řada sledujících.„Jen je nechte, ať se perou, lidi alespoň uvidí co to je za partičku přetrhdílel. Člověk se jim musí už opravdu jenom smát. No a pokud to vyhraje ta komouška, tak je problém Piráti vyřešen,“ napsal Tomáš Bracek.„Svojí podstatou jsou Piráti něco jako Věci veřejné apod. Těmhle rádoby politickým stranám či hnutím říkám dlouhodobě "pouliční směs". Nevznikají přirozenou cestou. Vznikají tzv. shora a potom teprve budují svoji základnu...“ vyslovil se na politické téma Luboš Štych.„Již pohled na tu soudružku je vysvětlující. Ale zase za čtvrt mega měsíčně se dá žít i po komunisticku,“ upozornil na plat politiků Bophus Stejskal.„Mám pocit, že taková ta idealistická skupina, která uvedla Piráty do vysoké politiky, ustupuje a začíná ji válcovat tvrdé ideologické jádro.Ještě možná rádi budeme vzpomínat na harmonikáře, na ubrečenou veverku a na jejího bráchu, co vypadá, jako by jej právě sundali z kříže,“ vyslovil se Josef Cholévka.„Společnost je stále pohodlnější a rozmazlenější a proto stále více dětí zůstává dětmi i v dospělém věku, a ti končí u Pirátů,“ uvedl širší pohled Pavel Hasenkopf.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kritika, jan zahradil, piráti