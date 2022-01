https://cz.sputniknews.com/20220106/kvuli-udalostem-v-kazachstanu-stoupla-cena-uranu-17105694.html

Kvůli událostem v Kazachstánu stoupla cena uranu

Kvůli událostem v Kazachstánu stoupla cena uranu

Světové ceny uranu stouply kvůli událostem v Kazachstánu, o čemž svědčí údaje firmy UxC,, která se věnuje příslušným výpočtům. 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06T09:07+0100

2022-01-06T09:07+0100

2022-01-06T09:07+0100

nepokoje v kazachstánu

kazachstán

uran

energetická bezpečnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/197/14/1971444_0:93:1553:967_1920x0_80_0_0_17d1569a9acc3e1f0312b87f2936a5c4.jpg

Ve středu se ceny zvýšily o 8 % na 45,25 USD za libru oproti 42 dolarům v úterý.Přitom akcie Kazatompromu, největšího výrobce uranu, klesly na Londýnské burze o 11 %.Kazachstán vyrábí přes 40 % světových dodávek uranu, který prudce, téměř o čtvrtinu, zdražil v září 2021.Ceny ropy a plynu ve středu na světových burzách nereagovaly na situaci v Kazachstánu, o čemž svědčí výsledky obchodů.Situace v KazachstánuMasové protesty v Kazachstánu začaly na začátku roku 2022. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau v Mangistauské oblasti, která je těžebním regionem ropy na západě země, protestovali proti zdvojnásobení ceny zkapalněného plynu, poté se protesty rozšířily i do dalších měst. Ve dnech 4. a 5. ledna došlo ve starém hlavním městě Almaty ke střetům s bezpečnostními silami, při nichž policie použila plyn a omračující granáty. V celém Kazachstánu nefungoval internet a řada televizních kanálů dočasně zastavila vysílání.Ráno 5. ledna kazašský prezident Kassym-Jomart Tokajev odvolal vládu a Bezpečnostní radu republiky, čímž odvolal první hlavu státu Nursultana Nazarbajeva. Kromě toho prezident zdůraznil, že úřady budou proti pachatelům postupovat co nejpřísněji, a slíbil, že brzy představí nové návrhy.Tokajev vyhlásil dvoutýdenní výjimečný stav v Mangistauské a Almatyjské oblasti a v Almaty a Nur-Sultanu. Tento režim stanoví mimo jiné zákaz vycházení od 23.00 do 7.00 hodin, zákaz hromadných akcí, stávek a prodeje zbraní, také posílení bezpečnosti ve zvláště důležitých objektech. Téhož dne byl výjimečný stav rovněž vyhlášen do 19. ledna a byl rozšířen na celé území Kazachstánu.V noci na 6. ledna Tokajev uspořádal první zasedání Rady bezpečnosti pod svým vedením, na kterém označil situaci v Kazachstánu za „podkopávající celistvost státu“ a požádal OSKB o pomoc „při překonávání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v reakci na Tokajevovu výzvu ještě téhož večera rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu. Bylo oznámeno, že tyto síly zde budou nasazeny na omezenou dobu, aby stabilizovaly a normalizovaly situaci v této zemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/zdroj-rusko-preda-kazachstanu-druzici-a-tri-systemy-na-bajkonuru-17105467.html

kazachstán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazachstán, uran, energetická bezpečnost