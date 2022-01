https://cz.sputniknews.com/20220106/kyrgyzsky-prezident-projednal-s-putinem-a-tokajevem-situaci-v-kazachstanu-17104988.html

Kyrgyzský prezident projednal s Putinem a Tokajevem situaci v Kazachstánu

Kyrgyzský prezident Sadyr Žaparov vyslovil na jednáních s lídry zemí OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti) znepokojení kvůli situaci v... 06.01.2022

Minulou noc měl kyrgyzský lídr telefonní rozhovor s kazašským prezidentem Kasym-Žomartem Tokajevem, arménským premiérem Nikolem Pašinjanem, a také s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Projednali dnešní situaci v Kazachstánu.Dále se upřesňuje, že strany „projednaly společný postoj v zajištění bezpečnosti v souladu s Chartou OSKB ohledně reakce na krizové situace“.Uzbecký prezident Šavkat Mirzijejev vyslovil v čtvrtečním telefonním rozhovoru s kazašským kolegou Kasym-Žomartem Tokajevem podporu lidu a vedení sousední země, informuje tisková služba uzbeckého lídra.Podle údajů tiskové služby si hlavy států vyměnily názory na vývoj situace v Kazachstánu, podnikaná opatření na stabilizaci situace, a co nejrychlejší nastolení míru a klidu v republice.Situace v KazachstánuMasové protesty v Kazachstánu začaly na začátku roku 2022. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau v Mangistauské oblasti, která je těžebním regionem ropy na západě země, protestovali proti zdvojnásobení ceny zkapalněného plynu, poté se protesty rozšířily i do dalších měst. Ve dnech 4. a 5. ledna došlo ve starém hlavním městě Almaty ke střetům s bezpečnostními silami, při nichž policie použila plyn a omračující granáty. V celém Kazachstánu nefungoval internet a řada televizních kanálů dočasně zastavila vysílání.Ráno 5. ledna kazašský prezident Kassym-Jomart Tokajev odvolal vládu a Bezpečnostní radu republiky, čímž odvolal první hlavu státu Nursultana Nazarbajeva. Kromě toho prezident zdůraznil, že úřady budou proti pachatelům postupovat co nejpřísněji, a slíbil, že brzy představí nové návrhy.Tokajev vyhlásil dvoutýdenní výjimečný stav v Mangistauské a Almatyjské oblasti a v Almaty a Nur-Sultanu. Tento režim stanoví mimo jiné zákaz vycházení od 23.00 do 7.00 hodin, zákaz hromadných akcí, stávek a prodeje zbraní, také posílení bezpečnosti ve zvláště důležitých objektech. Téhož dne byl výjimečný stav rovněž vyhlášen do 19. ledna a byl rozšířen na celé území Kazachstánu.V noci na 6. ledna Tokajev uspořádal první zasedání Rady bezpečnosti pod svým vedením, na kterém označil situaci v Kazachstánu za „podkopávající celistvost státu“ a požádal OSKB o pomoc „při překonávání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v reakci na Tokajevovu výzvu ještě téhož večera rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu. Bylo oznámeno, že tyto síly zde budou nasazeny na omezenou dobu, aby stabilizovaly a normalizovaly situaci v této zemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

kazachstán

