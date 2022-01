https://cz.sputniknews.com/20220106/lekari-prozradili-ktere-vitaminy-nam-v-zime-chybi-17102409.html

Lékaři prozradili, které vitaminy nám v zimě chybí

Lékaři prozradili, které vitaminy nám v zimě chybí

06.01.2022

Například v zimě je nedostatek retinoidů, obecně známých jako vitamin A, akutnější. Jsou obsaženy v rybím tuku, kaviáru, játrech a mléčných výrobcích, jako je tvaroh, sýr a máslo.Retinoidy se mohou do těla dostávat s potravou, nebo se mohou tvořit z karotenoidů, neboli provitaminů A. V zimním období tělo také obvykle trpí nedostatkem karotenoidů, při akutním nedostatku může dokonce dojít ke zhoršení zraku, tzv. šerosleposti. Je všeobecně známo, že karotenoidy jsou obsaženy v mrkvi, ale najdeme je také ve špenátu, zelené cibuli, broskvích, jablkách a luštěninách.Nedostatek vitaminu E má také negativní vliv na zrak. Způsobuje také suchou kůži, anémii a může vést k poruše plodnosti. Vitamin E se nachází v potravinách, jako je hlávkový salát, mléko, vaječné žloutky, obiloviny, luštěniny, mandle a arašídy. Většině lidí se doporučuje doplnit nedostatek vitaminu E rostlinnými oleji, ve kterých je obsažen v dostatečném množství. Kromě slunečnicového oleje se tento vitamin nachází také v sójovém a bavlníkovém oleji.Nedostatek vitaminu C nejen snižuje imunitu, ale vede také k suché pokožce, vypadávání vlasů a zubů a v nejtěžších případech začnou pacientům krvácet dásně. Obecně je známo, že vitamin C je obsažen v citrusových plodech, ale petrohradské oddělení Rospotrebnadzoru uvádí, že na kyselinu askorbovou jsou nejbohatší šípky a také je tento vitamin v rakytníku, paprice, rybízu, kiwi a také v bílých sušených houbách.V severních zeměpisných šířkách v zimě jen stěží narazíte na člověka, který by neměl nedostatek vitaminu D. Je to proto, že se syntetizuje v těle, když je vystaveno slunci, kterého je v zimě v Petrohradě velmi málo. Tento vitamin lze získat také z potravin, které jíme, například z řas, tučných ryb a lesních hub. Pokud je tělo dlouhodobě vystaveno nedostatku vitaminu D, může to v dětství způsobit křivici, ale i u dospělých se může vyvinout hypertenze, zvýšená lámavost kostí a záchvaty.Recept na delší životVitaminy a zdravý způsob života jsou zárukou vysokého věku. Odbornice na výživu Holly Zokkolanová v rozhovoru pro internetový portál Express promluvila o tom, jak si můžeme příjemně prodloužit život. Zdravé tuky snižují hladinu „špatného“ cholesterolu a snižují také nebezpečí srdečních chorob a mozkové mrtvice. Zdravé tuky můžeme najít v arašídovém másle, sójových bobech, sójovém mléku a tofu.Doporučila se vyhýbat potravinám s velkým obsahem cukru, například sladkým sodovkám, cukroví a vločkám. Rafinované oleje organismu škodí, protože jsou očišťovány obyčejně chemickým způsobem. Proto je lépe dát přednost panenskému olivovému oleji.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

