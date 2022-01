https://cz.sputniknews.com/20220106/mit-tve-telo-tak-se-ani-neoblekam-simona-krainova-likviduje-vekove-stereotypy-17102961.html

„Mít tvé tělo, tak se ani neoblékám.“ Simona Krainová likviduje věkové stereotypy

„Mít tvé tělo, tak se ani neoblékám.“ Simona Krainová likviduje věkové stereotypy

Česká topmodelka Simona Krainová na svém účtu na Instagramu bojuje proti věkovým stereotypům. Tvrdí, že věk je pouze číslo a pořádně se pustila do těch, kteří... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

Simona Krainová ve svém příspěvku na Instagramu odsoudila ty, kteří si myslí, že ženy po čtyřicítce by se měly vyhýbat určitým kouskům oblečení.„Věk je pouze číslo.. I tak by ale každá žena měla mít na paměti, že zkrátka existují kousky, které se k ženám po čtyřicítce prostě nehodí. Pokud se chcete vyhnout módnímu faux pas, vyhněte se těmto nejčastějším chybám.. Vyzývavé oblečení, výstřihy, minisukně, roztrhané kalhoty a další podobně módní trendy přenechejte raději mladší generaci,“ stojí v úvodu příspěvku.Dále se Krainová ptá, že by ji docela zajímalo, kdo může říct takovou hloupost.Příspěvek modelka ilustrovala svojí fotkou v pouhém saku s odhalenýma dlouhýma nohama, které by jí mohla závidět nejedna dvacítka.Většina uživatelů dala Krainové za pravdu, ale myslí si, že by žena přeci jen měla zachovávat určitou soudnost, není to však o věku.„Souhlasím s tou částí, že žena by měla mít soudnost. ALE ne vzhledem k věku, ale spíše k tomu, které oblečení ji lichotí, a které ne. O věku to vůbec není. Znám několik žen po 40 i 50, které jsou prostě rakety a mohou si jakékoliv oblečení dovolit. Hlavní je, aby se žena cítila dobře, ať už má rolák, či výstřih po pupek,“ míní jedna z uživatelek.K podobnému názoru se přidávají i další.Někteří se polekali té úvodní části příspěvku.„Teda chvíli jsem si myslela, že jste padla na hlavu, než jsem to dočetla do konce. Naprosto souhlasím, je mi 46 a nosím, co jáááá chci,“ praví další uživatelka.Další uživatelé sociálních sítí obraceli pozornost spíše na fotografii.„Simčo, sluší vám to,“ poznamenává jedna ze sledujících.Krainová však svojí postavou dráždí i kolegyně. Herečka Alice Bendová na svém účtu na Instagramu napsala, že se jí dnes vůbec nechtělo jít běhat, ale fotografie Krainové ji k tomu donutila.„Dneska se mi vůbec nechtělo jít běhat, vůbec! To počasí je k poblitíčku, prší, fouká, ale když vidím @simonakrainova nohy, tak teda jdu a aspoň na hodinu. Podpořím to carnitinem a fat killerem (@ladylabgirl ) a dostanu ze sebe maximum. Takže, Símo, fcktheage,“ napsala Bendová.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

