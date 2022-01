https://cz.sputniknews.com/20220106/nebezpecne-ztukovateni-jater-dejte-si-pozor-na-tyto-ctyri-casne-priznaky-poskozeni-jater-alkoholem-17108735.html

Nebezpečné ztukovatění jater. Dejte si pozor na tyto čtyři časné příznaky poškození jater alkoholem

Nebezpečné ztukovatění jater. Dejte si pozor na tyto čtyři časné příznaky poškození jater alkoholem

Poškození jater může ovlivnit až 500 životně důležitých funkcí, za které je tento orgán zodpovědný, včetně odbourávání toxických látek. Přečtěte si, zda se u... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06T22:54+0100

2022-01-06T22:54+0100

2022-01-06T22:54+0100

zdraví

nemoc

alkohol

nebezpečí

alkoholismus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/675/95/6759517_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f036f83660cdaa7563bc2342681f3efd.jpg

Vezměme si například alkohol, který se do krevního oběhu dostává přes tkáňovou výstelku žaludku a tenkého střeva. Játra jsou zodpovědná za neutralizaci a eliminaci toxinu.Pakliže pijete alkohol ve více dnech, než kdy jej nepijete, pak to vašim játrům může způsobit více problémů, než si uvědomujete.A jaké jsou rané příznaky onemocnění jater způsobené alkoholem? Web Express vyjmenoval následující:Dlouhodobá konzumace alkoholu (nadměrné pití) po mnoho let může snížit schopnost regenerace, což může mít za následek vážné a trvalé poškození jater. Vypití velkého množství alkoholu, a to i jen během několika dní - například při oslavě nějaké události - může vést k hromadění tuků v játrech. Hromadění tuků v játrech je první fází ztukovatění jater.Může trvat dva týdny abstinence, než se játra vrátí do normálu. Nárazové pití nebo pití alkoholu po delší dobu může vést k rozvoji alkoholové hepatitidy. Těžká alkoholová hepatitida je však závažné a život ohrožující onemocnění.Při závažnějším poškození jater se mohou objevit „zjevnější“ příznaky. Ty mohou zahrnovat:Návyky, které způsobují onemocnění jaterKlinika Mayo Clinic označila sedm každodenních návyků, kterými si ničíme játra a zatěžujeme tak tento důležitý orgán, který funguje jako filtr. Běžné každodenní návyky mohou vést k vážným problémům se zdravím, jelikož poškozují funkce jater. Játra jsou přitom jedním z nejdůležitějších orgánů člověka, píše portál Eat This, Not That!Vědci z americké kliniky Mayo Clinic, jedné z největších medicínských center na světě, uvedli sedm návyků, které játrům nejvíce škodí. Na prvním místě stojí alkohol, ten způsobuje nadměrné namáhání jater, což může vést k jejich poškození, nebo až k fibróze a k nejvážnějšímu poškození patří cirhóza jater. Další problém jsou chemické látky, které se do těla dostávají dechem v důsledku nesprávného používání aerosolů.Lékaři věří, že pravidelná fyzická aktivita může odlehčit tomuto orgánu, který funguje jako jakýsi „filtr“. Abychom si udrželi zdravá játra, je dle odborníků nutné se denně alespoň půl hodiny věnovat fyzické aktivitě.Mimo to, odborníci připomněli, že je nutné důkladně mýt ovoce a zeleninu, aby se do těla nedostaly pesticidy, jednou ročně bychom se měli nechat vyšetřit na žloutenku typu C, abychom ji včas začali léčit. Dále bychom měli udržovat v čistotě nástroje na tetování nebo piercing a nezapomínat na pravidelné stravování. Odborníci dodávají, že pro játra jsou nejhorší smažená, tučná a solená jídla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211205/ani-cesi-ani-slovaci-dokonce-ani-rusove-z-pruzkumu-vyplynulo-jaky-narod-pije-nejvice-alkohol-16753766.html

https://cz.sputniknews.com/20211211/dietolozka-vysvetlila-jak-pivo-zabiji-mozek-16810032.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nemoc, alkohol, nebezpečí, alkoholismus