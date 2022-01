https://cz.sputniknews.com/20220106/novy-rezim-a-vymazani-veskere-korespondence-ve-whatsappu-nas-cekaji-opet-nove-funkce-17110999.html

Nový režim a vymazání veškeré korespondence. Ve WhatsAppu nás čekají opět nové funkce

Nový režim a vymazání veškeré korespondence. Ve WhatsAppu nás čekají opět nové funkce

Tvůrci aplikace WhatsApp aktivně vyvíjejí messenger, vědomi si nedostatku některých funkcí ve srovnání s Telegramem a Viberem, jeho dvěma hlavními konkurenty... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06

2022-01-06T21:50+0100

2022-01-06T21:50+0100

Uvádí se, že vývojáři diskutují o novém režimu v aplikaci WhatsApp - obdobě TikToku nebo Reels (krátká videa v aplikaci Instagram). Podle neoficiálních informací bude v rozhraní aplikace pro takový obsah vyhrazen samostatný prostor.Předpokládá se, že uživatelé budou moci sledovat Reels přímo z aplikace, nikoliv speciálně vytvořený obsah pro WhatsApp. Takto budou klipy k dispozici, aniž byste museli přecházet na Instagram.Podle odborníků zavádí vlastník messengeru, společnost Meta (dříve Facebook), tyto funkce, aby uskutečnil plán na propojení všech svých hlavních aplikací.V současné době se lze z aplikace WhatsApp odhlásit pouze odstraněním účtu nebo aplikace. Vývojáři však již pracují na pohodlnějším nastavení této funkce. Aktualizované odhlášení ze služby WhatsApp nahradí tlačítko „Odstranit účet“ a bude podporovat režim pro více zařízení. Můžete se například odhlásit z jednoho zařízení a pokračovat v práci na jiném.Tato možnost umožní uživatelům odhlásit se ze svých zařízení z účtů na WhatsAppu, stejně jako je tomu u Facebooku a dalších aplikací sociálních sítí.Funkce je zatím v beta verzi. Fanoušci messengeru však platformu opakovaně kritizovali za to, že je velmi obtížné nastavit stejný účet na různých zařízeních, takže se očekává, že tato funkce bude brzy zavedena.Další změnaMnoho uživatelů aplikace WhatsApp se setkalo s tím, že odeslali zprávu a chtěli by ji po nějaké době odstranit. Uživatelé messengeru mají jen velmi krátkou dobu na to, aby smazali zprávu v chatu se všemi, nejen u sebe v zařízení.V současné době má WhatsApp přísný limit - za 68 minut a 16 sekund po odeslání zpráva zůstává trvale v chatovací místnosti. Autor ji může smazat pouze ve svém zařízení, ostatní účastníci chatu ji uvidí i nadále.Toto omezení však bude brzy zrušeno. Podle neoficiálních informací bylo mazání zpráv nezávislé na době testováno v beta verzi a v blízké budoucnosti se plánuje jeho zavedení do oficiálních aktualizací aplikace WhatsApp.V současné době mohou uživatelé skrýt svou poslední návštěvu aplikace WhatsApp, ale jen pro všechny najednou, nikoli pouze pro konkrétní kontakty nebo skupiny uživatelů. Vývojáři však již pracují i na tomto nastavení.Pro skupiny v aplikaci se plánuje samostatná nová funkce nazvaná Komunita. Funkce bude mít podobný význam jako skupiny na Facebooku. V aplikaci se objeví i funkce „Přečíst později“ a podle neoficiálních zpráv půjde o vylepšenou verzi již existující funkce archivního chatu.Uvádí se, že když je chat přesunut do této kategorie, WhatsApp nebude posílat oznámení o nových zprávách pro tento chat. Kromě toho bude funkce zahrnovat „prázdninový režim“, který na delší dobu uloží zprávy v chatech, aby je uživatel mohl snadno načíst a přečíst.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

