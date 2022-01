https://cz.sputniknews.com/20220106/patek-bude-nejchladnejsim-dnem-tydne-vikend-opet-ukaze-vyssi-teploty-17106340.html

Pátek bude nejchladnějším dnem týdne. Víkend opět ukáže vyšší teploty

Dle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude nejnižší teplota v pátek, kdy teploměr ukáže teplotu okolo -2 až +2 stupňů Celsia. Oteplení přijde opět o... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

Sněhové pokrývky tedy moc neočekávejme, jelikož se budou objevovat jen velmi ojediněle.Srážek bude méně a během dne se vyjasní.Během nejchladnějšího dne týdne, tedy v pátek, bude jasno až polojasno, po ránu se mohou vyskytovat mrznoucí mlhy. Týká se to především západní a severozápadní Moravy, Českomoravské vrchoviny a Libereckého kraje. Po celém území budou v noci na pátek teploty klesat pod bod mrazu. Maximum může dosáhnout až mínus sedmi stupňů. V případě, že bude sněžit, teplota se může dostat až na mínus devět stupňů.Víkendové teploty budou v sobotu ukazovat až tři stupně Celsia, v neděli to může být až pět stupňů. Bude se to týkat především Čech. Mohou se objevit také sněhové přeháňky, které se však spíše přemění na dešťové srážky. Východ země se se sněhovými a dešťovými přeháňkami setká jen ojediněle.Kvůli sněhu stojí kamiony na ChomutovskuU hraničního přechodu Hora Sv. Šebestiána směrem na Německo stojí v jednom pruhu kamiony kvůli sněhu v kopci. Tento úsek se stává vždy problémovým, poté co se objeví sníh. Silnice bývá většinou uzavřena pro vozidla nad 3,5 tuny.Ústecký kraj se může dnes dále potýkat se sněhovými přeháňkami, ke zlepšení může dojít v odpoledních hodinách. Teploty se dnes pohybují okolo 0 až 3 stupňů Celsia. Na horách budou rtutě teploměrů stále bod bodem mrazu. Dopoledne by si řidiči měli dávat pozor na náledí, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

