https://cz.sputniknews.com/20220106/proc-lipavskemu-nevadi-biti-lidi-na-zapade-asi-aby-taky-nedostal-cocku-17108160.html

Proč Lipavskému nevadí bití lidí na západě? Asi aby taky nedostal čočku

Proč Lipavskému nevadí bití lidí na západě? Asi aby taky nedostal čočku

Licoměrnost. To je politika, kterou vykonává české ministerstvo zahraničí. Proč tak tvrdě? Protože úřad Jana Lipavského ukazuje, že mu nejde o lidská práva. A... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06T13:42+0100

2022-01-06T13:42+0100

2022-01-06T13:42+0100

názory

česká republika

jan lipavský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/17109074_0:377:2968:2047_1920x0_80_0_0_a201edd45bea4055beb5a230c87b91bc.jpg

V Nizozemsku je zle. Tuze zle. Tamní liberální vláda, místo pětikoalice mají čtyřkoalici, zavedla přísná proticovidová opatření. Tak například v zemi platí zákaz shromažďování a pohybu více než dvou cizích osob vedle sebe. Většina veřejných míst, obchodů, restaurací a kulturních zařízení musí mít zavřeno. Tento stav v Nizozemsku platí už skoro dva roky. A víte, co to znamená, když Nizozemec nemůže jít do hospůdky a vylít se jako Dán?A proto se občané pravidelně bouří. Naposledy před pár dny. Po celé zemi se protestovalo. Tisíce lidí požadovaly po vládě „méně represí, více péče“. A ačkoli je leden, tak došlo na vodní děla a zběsilé německé ovčáky. I krev.Záběry, které se objevily na sociálních sítích, jsou dramatické a ošklivé. Neodpovídají liberální demokracii, ke které se Nizozemsko, ale i Evropská unie hlásí. Ačkoli… počkejte. Ne ne, vše je vlastně v pořádku. Rána demokratického pendreku není antidemokratická. Jinak by se česká vláda ozvala a ministr zahraničí Jan Lipavský dral k mikrofonu a požadoval uvalit sankce.„Podpora demokracie, lidských práv a občanské společnosti je morálně správná, je však také pro náš stát výhodná. V minulosti nám naše lidskoprávní a transformační politika dokázala zajistit místo v centru evropské politiky. Obnovíme tradici „havlovské“ zahraniční politiky včetně podpory rozvojové a transformační spolupráce,“ takhle zní koaliční smlouva české vlády.Vraťme se k prvnímu slovu perexu. Licoměrnost. Ministr Lipavský rád hovoří po telefonu s ukrajinským parťákem. Anebo posílá gratulace do Francie. Případně se chlubí novou mluvčí. O Nizozemsku ani muk. Projeďte si Lipavského sociální sítě.Licoměrnost je to, když ochrana lidských práv začíná na východ od hranic naší republiky a končí Čínou. Kdyby byl Lipavský pravý obránce lidských práv, havlista, měl zasadit, aby v našem civilizačním okruhu bylo jejich dodržování ukázkové.Máme takové podezření, že kdyby Lipavský nebo česká vláda kritizovali stav lidských práv na západě, dostali by pořádnou čočku od Evropské unie. A třeba i sankce za drzost. Proto k brutálnímu potlačování demonstrací na západě raději mlčí.O lidskoprávní licoměrnosti Lipavského a české vlády Sputnik hovořil s Marií Pošarovou, poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro evropské záležitosti.„Takzvaná obrana lidských práv v podání Pirátů a dalších stran tvořících vládu Petra Fialy je dlouhodobě alibistická a pokrytecká. Soustředí se pouze na vybrané země a režimy, v čele s Ruskem a Čínou. A porušování lidských práv, včetně policejní brutality, v západní Evropě je nechává chladnými.Přitom zásah v Amsterdamu tvrdě kritizoval i zvláštní zpravodaj OSN pro mučení Nils Melzer, který chce nepřiměřené zákroky policistů řešit oficiální cestou. A kdo viděl videozáznamy z této demonstrace, potvrdí, že šlo skutečně o mimořádnou brutalitu.To už nemá naprosto nic společného s garancí práva na svobodu projevu a projevu shromažďování, která je v Nizozemsku (i jinde) ústavně zaručena (pouze na papíře), ale jedná se o útisk a násilí vůči projevu svobodných občanů vlastní země. Kdyby takto zasáhli v Číně, Rusku či Bělorusku, určitě by to ministr zahraničí pan Lipavský odsoudil a tvrdil by, že to jsou nedemokratické země,“ říká politička.Znamená to snad, že vláda přistupuje k lidským právům selektivně?„Ano, určitě. Vzpomeňme v této souvislosti např. nulové reakce těchto stran a politiků na násilné potlačování protestů hnutí žlutých vest ve Francii, anebo na bezprecedentní brutalitu španělské policie vůči Kataláncům, kteří pokojně demonstrovali za právo na referendum o nezávislosti jejich země. A na to, že katalánští politici, kteří toto referendum prosazovali, obdrželi mnohaleté tresty vězení.Stejně tak česká vláda mlčí k násilí vůči občanům protestujícím proti covidovým omezujícím opatřením, a to nejen v Nizozemsku, ale i v jiných západoevropských zemích. To ovšem může mít i další důvod, kterým je to, že sama tato omezující opatření podporuje,“ míní poslankyně.Anebo se Lipavský bojí kritizovat vlivnou zemi EU, kterou Nizozemsko je? Aby nedostal z Bruselu za vyučenou...I to je velmi pravděpodobné. Servilita na jednu stranu, arogance a povýšenectví na stranu druhou. Jde rovněž o projevy falešného takzvaného spojenectví, kdy určitým subjektům, v tomto případě státům EU a NATO, tolerujeme naprosto cokoli.Zmiňme třeba vojenské zásahy USA v bývalé Jugoslávii či Iráku bez mandátu Rady bezpečnosti OSN, po kterých zůstaly tisíce mrtvých, včetně civilistů, anebo agrese turecké armády v Sýrii proti kurdským oblastem nebo proti Arménům v Náhorním Karabachu, kdy naši ministři i politici stran dnešní pětikoalice převážně opět mlčeli,“ říká poslankyně za SPD Marie Pošarová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/ceske-mzv-vydalo-prohlaseni-k-situaci-v-kazachstanu-apeluje-na-ukonceni-nasili-17107618.html

https://cz.sputniknews.com/20220103/tohle-je-amsterdam-kavarna-schvaluje-brutalni-potlaceni-protestu-predvola-si-lipavsky-velvyslance-17072412.html

https://cz.sputniknews.com/20220106/statni-dluh-i-schodek-rozpoctu-dosahly-rekordu-podle-stanjury-se-musime-vratit-nohama-na-zem-17107915.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

česká republika, jan lipavský