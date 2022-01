https://cz.sputniknews.com/20220106/rowlingova-celi-dalsimu-skandalu-tercem-jsou-skreti-z-harryho-pottera-17102602.html

Rowlingová čelí dalšímu skandálu, terčem jsou skřeti z Harryho Pottera

Rowlingová čelí dalšímu skandálu, terčem jsou skřeti z Harryho Pottera

J. K. Rowlingová čelí dalšímu skandálu, tentokrát čelí obvinění z antisemitismu. A to nehledě na to, že již dříve vyjádřila svůj pevný postoj proti... 06.01.2022

Terčem kritiky jsou postavy skřetů ve filmech o Harrym Potterovi. Vykreslení skřetů ve filmu prý podporuje antisemitské stereotypy. Zmínil se o tom komik Jon Stewart ve své talk show.V magickém příběhu o Harrym Potterovi jsou skřeti majiteli Gringottovy banky, která má na starosti finance čarodějů. Komik ve své show porovnal vyobrazení chamtivých skřetů v Harrym Potterovi s ilustracemi z antisemitského traktátu Protokoly sionských mudrců z roku 1903. Komik dále vyjádřil své překvapení, že se již dávno nikdo nepozastavil nad tím, jak byli vyobrazeni skřeti v Harrym Potterovi.Poté co komik uveřejnil svůj komentář, uživatelé sociálních sítí rozpoutali bouřlivou diskuzi. Začaly se objevovat nové a nové paralely. Uživatelé si například povšimli, že podlahy v bance jsou vyzdobeny šesticípou hvězdou.Našli se uživatelé, kteří se okamžitě postavili na stranu komika a neváhali připomenout nedávné skandály Rowlingové ohledně transgenderů.Další s pozicí komika nesouhlasili a uváděli, že podoba skřetů byla daná ještě před tím, než Rowlingová přišla se svým příběhem o Harrym Potterovi.Další zdůrazňovali, že Rowlingová v minulosti vystupovala proti antisemitismu a vyzvala neŽidy, aby se postavili proti antisemitismu. Učinila tak na svém účtu na Twitteru v roce 2018, když vyjádřila solidaritu s britskými Židy.Speciální epizodaNa televizní stanici HBO se objevila speciální epizoda natočená k 20. výročí natočení prvního filmu o Harrym Potterovi. Jedná se o snímek Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic. Tento speciál uvádí, jak si dospělé hvězdy filmu pamatují natáčení.Zmiňme, že speciálu, který je věnován výročí premiéry prvního filmu o Harrym Potterovi, se nakonec zúčastnila i britská spisovatelka a autorka série Joanne Rowlingová. Dříve Sputnik uváděl, že Rowlingová ve speciálu bude chybět vzhledem k jejím poznámkám o transgenderech. Nakonec se ale v záběru objevila i samotná spisovatelka.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

