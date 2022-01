https://cz.sputniknews.com/20220106/skandal-kolem-neockovaneho-djokovice-srbsky-prezident-slibil-ze-se-tenisty-v-australii-zastane-17106068.html

Skandál kolem neočkovaného Djokoviče. Srbský prezident slíbil, že se tenisty v Austrálii zastane

Britské noviny The Times ve středu napsaly, že Djokovič nedokázal absolvovat pasovou kontrolu po příletu do Austrálie kvůli chybě při podání dokumentů na vízum. Člen Djokovičova týmu, který měl na starosti vybavení dokladů, udělal chybu při volbě víza, které se nedá dostat se zdravotní výjimkou z očkování. Chyba byla zjištěna při překročení hranice Austrálie. Agentura France Presse píše, že rozhodnutí má v dané situaci přijmout federální vláda a nikoli úřady státu Victoria, kde se má konat Australian Open.„Právě jsem ukončil telefonní rozhovor s Novakem Djokovičem. Řekl jsem našemu Novakovi, že za ním stojí celé Srbsko, že všechny naše úřady podnikají opatření, aby ponižování nejlepšího světového tenisty skončilo co možná nejdříve. Srbsko hodlá bojovat za Novaka Djokoviče, za spravedlnost a spravedlivost v souladu se všemi články mezinárodního práva,“ napsal Vučić na Instagramu a dodal, že „Novak je síla,“ a také zveřejnil fotku sportovce.Australský premiér Scott Morrison sdělil v komentáři k situaci, že první světová raketa, které byl odmítnut vstup do Austrálie, nedokázala předložit důkazy, jež by odůvodnily jeho zdravotní výjimku z očkování proti koronaviru.„Co se týče pana Djokoviče… vstup s vízem vyžaduje dvě očkování nebo zdravotní výjimku… Vstupující musí odůvodnit, proč nemohou být očkováni. Nedokázal to odůvodnit,“ prohlásil Morrison na tiskové konferenci, kterou přenášela televize Sky News Australia. Podle jeho slov zavedly četné státy pravidlo, podle kterého nesmí osoby, jež nejsou občany, vstoupit bez vakcinace nebo zdravotní výjimky.Podle nových informací, australská vláda souhlasila s odložením deportace srbského tenisty Novaka Djokoviče, jehož vízum bylo předtím anulované. Informoval o tom advokát sportovce.V médiích se poslední měsíc objevovaly různé zprávy o účasti Djokoviče na Australian Open. 34letý Srb nejednou odmítl odpověď na otázku o příčinách své zdravotní výjimky z očkování, kdežto pořadatelé turnaje žádají, aby všichni účastníci byli naočkováni proti koronaviru, anebo měli zdravotní výjimku. V úterý informoval Djokovič, že tuto výjimku získal.Australian Open startuje 17. ledna v Melbourne. Djokovič je devítinásobný a poslední vítěz turnaje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

austrálie

