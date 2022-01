https://cz.sputniknews.com/20220106/slovenskeho-premiera-ktery-jasa-nad-dohodou-s-usa-varovali-pred-zopakovanim-kazasskeho-scenare--17112339.html

Slovenského premiéra, který jásá nad dohodou s USA, varovali před zopakováním kazašského scénáře

Slovenského premiéra, který jásá nad dohodou s USA, varovali před zopakováním kazašského scénáře

Předseda slovenské vlády Eduard Heger na svém facebookovém profilu vyjádřil své přesvědčení v pravosti kroku, který se týče podpisu Dohody o obranné spolupráci... 06.01.2022

„Odmítám jakékoli konspirace spojené s návrhem Dohody o obranné spolupráci s USA,“ uvedl předseda slovenské vlády.Politik vyzdvihl, že se jedná o standardní rámcovou smlouvu, která upravuje podmínky obranné spolupráce, která podle Hegera posiluje obranyschopnost Slovenské republiky.„Tato smlouva nedává automatické právo žádnému vojákovi Spojených států na vstup do Slovenské republiky,“ snaží se ujistit občany premiér.„Proto kdokoli, kdo se snaží navodit dojem, že Slovensko ztrácí touto smlouvou suverenitu, nebo že Spojené státy budou moci na základě této rámcové smlouvy vozit svou techniku ​​a zbraně na území Slovenské republiky, buď tuto smlouvu nečetl, nebo záměrně zavádí,“ doplnil Heger.Heger zdůraznil, že jakékoliv konkrétní aktivity ozbrojených sil USA na území SR musí být samostatně schváleny ať už vládou SR nebo Národní radou SR.„O návrhu rámcové smlouvy po řádném připomínkovém řízení bude jednat vláda a po jejím schválení parlament. Celý proces je tedy maximálně transparentní. Očekávám kvalifikovanou diskusi, v níž převládne duch ochrany svobody a demokracie i vědomí si závazků, které má Slovenská republika v rámci kolektivní bezpečnosti členských států Severoatlantické aliance,“ zvýšil stupeň patosu na závěr.Jenže jak svědčí komentáře pod příspěvkem předsedy vlády, Slováci svému premiérovi moc v této otázce nevěří.„Nedělejte z lidí blázny a konečně se už Edo probuďte z dřímot a z hypnózy MKULTRA od CIA (Projekt MKULTRA je kódové jméno pro projekt CIA s několika cíli, většina z nich zkoumala metody psychické manipulace lidí, pozn. red.). Přesně už 4 roky sleduji a v noci natáčím na starý telefon NOKIA dron a jeho topografické zaměření našich strategických cílů i reliéf naší země pro vojenské účely a noční oblohu, stejně jako to, jak se vojenská technika přesouvá směrem na východ. A že Rusko je pak zlé,“ zareagovala Slávka Tarkaničová.„Už včera bylo rozebráno, co v té smlouvě je napsáno. To nejsou dezinformace, to jsou písmena černá na bílém. Uvědomte si, že většina obyvatel SR je proti takové dohodě s jakoukoli mocností, tak se vzpamatujte a dejte to ze stolu pryč,“ vyzval Hegera Marek Kurta z hnutí Republika.„Aspoň z nás nedělejte debily, smlouva ani nezakazuje rozmístění jaderných zbraní a nedává SR žádnou možnost kontroly úplně v ničem, zcela jednoznačně můžeme hovořit o pokusu o vlastizradu,“ konstatovala Zuzana Slezáková.„Už jste viděli, pan Premiér, co se děje v Kazachstánu, když je lid nespokojený? Nezapomeňte na to při dnešním obědě, neboť podle reakce národ evidentně není spokojen s žádnou dohodou, kterou jste uzavřeli,“ varoval Palko Garaj.Dříve Sputnik psal o tom, že předseda Směru-SD Robert Fico označil návrh Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi SR a USA za nevýhodný pro Slovensko. Podle jeho názoru se jedná o porušení suverenity Slovenska.Generální prokuratura SR nedávno v rámci meziresortního schvalovacího procesu odmítla návrh Dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskem a USA.K dokumentu, který by v případě uzavření umožnil americké armádě využívat letecké základny Malacky-Kuchyňa (západní Slovensko) a Sliač (střední Slovensko), měla 35 zásadních námitek. O tom informoval i samotný prokurátor Maroš Žilinka na sociální síti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

