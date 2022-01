https://cz.sputniknews.com/20220106/statni-dluh-i-schodek-rozpoctu-dosahly-rekordu-podle-stanjury-se-musime-vratit-nohama-na-zem-17107915.html

Státní dluh i schodek rozpočtu dosáhly rekordu. Podle Stanjury se musíme vrátit nohama na zem

Na čtvrteční tiskové konferenci ministr financí Zbyněk Stanjura informoval o výsledku státního rozpočtu za loňský rok a také o vývoji státního dluhu. Na... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

Česká republika hospodaří od ledna v rozpočtovém provizoriu. Sněmovna totiž do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí rozpočet vláda Andreje Babiše navrhla se schodkem 377 miliard korun, ale nový kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard korun omezením výdajů.Ve čtvrtek se konala tisková konference, na které vystoupil ministr financí Zbyněk Stanjura. Ten to na ní odůvodnil tím, že nechce pokračovat v „rozpočtovém hazardu tandemu Aleny Schillerové a Andreje Babiše“. Podle jeho slov je nutné se vrátit nohama na zem. Jak konkrétně chce nová vláda ušetřit zhruba 80 miliard korun, ale zatím není známo.Podle Stanjury se neplánuje zvyšování daní. „V úterý jsme jednali se sociálními partnery a zejména z řad zaměstnavatelů to bylo velmi kvitováno s tím, že uvítají, pokud nedojde ke zvyšování daňové zátěže,“ řekl.Tudíž se bude muset ušetřit na výdajích. Ministr financí ve čtvrtek nechtěl uvádět dílčí informace o tom, jak se bude šetřit na jednotlivých rezortech.Co se týče rozpočtového provizoria, pak jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.V lednu tak budou činit výdaje 157,1 miliardy korun, protože schválené výdaje rozpočtu na loňský rok činily 1,886 bilionu korun. Doba trvání provizoria by měla podle vyjádření ministerstva financí být do konce března a stát je na něj podle úřadu připraven.Kromě toho ministerstvo financí informovalo, že státní dluh loni stoupl na rekordních zhruba 2,466 bilionu korun. Na každého Čecha tak hypoteticky připadl dluh zhruba 234 038 korun. Za nárůstem státního dluhu stojí zejména emise státních dluhopisů kvůli pokrytí rekordního schodku loňského státního rozpočtu a rovněž snaze využít toho, že jsou příznivé podmínky na finančních trzích na předfinancování plánovaných splátek dluhu.Zmiňme, že vláda bude dnes schvalovat své programové prohlášení. Co se týče kapitoly věnované ministerstvu financí, podle Stanjury se nebude zásadně lišit od příslušných pasáží koaliční smlouvy vlády. Co se týče resortu financí, tam se například počítá se zvýšením limitu pro povinnou registraci k DPH na dva miliony korun.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

