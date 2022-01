https://cz.sputniknews.com/20220106/to-je-hodne-chucpe-volny-sokoval-pospisila-s-kolegyni-nadstandardnim-prozivanim-neschopenky-17110580.html

„To je hodně chucpe!” Volný šokoval Pospíšila s kolegyní nadstandardním prožíváním neschopenky

CNN Prima News píše o tom, že někdejší poslanec Lubomír Volný z hnutí Volný blok (dříve SPD) je už od prohraných sněmovních voleb na neschopence a pobírá... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

S odkazem na Radiožurnál se ve článku podotýká, že zdravotní stav ale natolik špatný zřejmě není, protože objíždí demonstrace proti očkování.„Mohu potvrdit, že necelý týden před ukončením mandátu nahlásil tehdejší poslanec Lubomír Volný, že je v pracovní neschopnosti. Více k tomu říct nemohu, je to součást osobního spisu pana exposlance,“ sdělil Radiožurnálu ředitel tiskového střediska Poslanecké sněmovny Roman Žamboch.Podle publikace několik videí dokazuje, že Volný se během listopadu a prosince účastnil několika demonstrací proti povinnému očkování nebo proti opatřením kvůli covidu.Samotný exposlanec ve své účasti na demonstracích problém nevidí.„Mám vycházky a také mám právo si zajistit takovou zdravotní péči, kterou považuji já osobně jako pacient za pro mě vhodnou,“ doplnil.Z článku vyplývá, že Česká správa sociálního zabezpečení odmítla poskytnout komentář k dané situaci.Zato k chování exposlance se vyslovili někteří politici a nejen oni.„Tak exposlanec Lubomír Volný se nestydí pobírat štědrou nemocenskou vypočítanou z poslaneckého platu a přitom si vesele obrážet Česko a vystupovat na demonstracích proti povinnému očkování! To už je za mě na pořádný FLÁKANEC!!“ napsal zastupitel hlavního města Prahy europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).„Ptáte se, kde skončil exposlanec Volný? Je v pracovní neschopnosti! To vlastně sedí… Přijde mi ale šílené, že ačkoliv nemůže pracovat a bere nemocenskou vypočítanou z poslaneckého platu!, objíždí po ČR demonstrace proti povinnému očkování! To je hodně chucpe!!“ vyjádřila se zastupitelka hlavního města Prahy Hana Kordová Marvanová.Další lidé ve svém hodnocení byli méně striktní, na rozdíl od politiků.„CNN Prima NEWS to je snad normální a představte si, že je to i legální. Bohužel senzace se nekoná. Ale mohli byste konečně začít pracovat jako skuteční novináři a zajímat se o skutečné senzace. Jako např. kyperské dary našeho ministra vnitra“ stojí v poznámce od sledujícího s nickem Adrýsek Art.„Neserte se do něj, starejte se každý o sebe, máte toho určitě taky dost než bonzovat,“ doporučila Věra Liščinská.„Na neschopence jsou i vycházka a ve svém volném čase si každý může dělat, co chce,“ zdůraznila Nikola Jirková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

