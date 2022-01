https://cz.sputniknews.com/20220106/vlada-ceske-republiky-hovorila-o-situaci-v-kazachstanu-17114178.html

Vláda České republiky hovořila o situaci v Kazachstánu

Vláda České republiky hovořila o situaci v Kazachstánu

Situace v Kazachstánu nenechává lhostejnými přední zástupce domácí politické scény. Premiér České republiky Petr Fiala uvedl, že vláda země hovořila o situaci... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-06T17:39+0100

2022-01-06T17:39+0100

2022-01-06T17:43+0100

nepokoje v kazachstánu

česká republika

kazachstán

petr fiala

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/17114153_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_f4b2e935b16649769b1e4e5dd0ec5314.jpg

„Zájmem České republiky je, aby se všude dodržovala lidská práva, nebyly potlačovány občanské svobody, byla respektována nezávislost a celistvost jednotlivých států a nezasahovaly do toho jiné mocnosti,“ prohlásil předseda vlády.Předsedkyně Poslanecké Sněmovny Markéta Pekarová Adamová přišla se svým názorem na dění v Kazachstánu a využila to jako důvod i k obvinění prezidenta Ruské federace. Navíc ukázala, že hlubší kontext situace jí není znám, takže sledující museli rozšířit představu političky.Podle svých slov Adamová považuje za nepřípustné nasadit proti demonstrujícím kazašským občanům vojenské jednotky cizích států.„Vladimir Putin se v okolních státech snaží dlouhodobě upevňovat vliv a nebere na nic ohled. Jako země, která ví, co ‚bratrská pomoc‘ znamená, musíme takové vměšování odmítnout,“ napsala šéfka Sněmovny na twitterovém účtu.„Kazachstán, stejně jako Rusko a další 4 státy jsou členy ODKB, organizace zajištující společnou vojenskou spolupráci těchto zemí. Takže žádná ‚bratrská‘ pomoc. Mimochodem, britská ministryně zahraničí Liz Trussová sama potvrdila, že Kazachstán má právo vybrat si své spojence,“ vysvětlil Tomáš Koláček předsedkyni PS PČR pod jejím příspěvkem.„Nezklamala, jak jde o východ, hned je tu reakce, o zásahu v Holandsku ani slovo. Prezident Kazachstánu požádal spřátelené země o pomoc, takže jsou tam legitimně,“ vytkl Adamové sledující s nickem Sametová revoluce.„Považuji za nepřípustné, aby se český politik vyjadřoval k politice Kazachstánu. Řešte vztahy českého národa vůči sobě. Už jste rozdělili český národ,“ napsal sledující Pitr.Pro Adamovou zazněla vysvětlení i od samotných občanů Kazachstánu.„Vážená paní předsedkyně, jako občan Kazachstánu s Vámi naprosto souhlasit nemůžu. Nesmíte tyto události porovnávat s rokem 1968. Ve městě, ve kterém jsem se narodil, už nejsou žádní mírní protestující. Jde o radikály, kteří mají zbraně, loupají obchody a banky,“ obohatil znalosti Adamové Inárus Kilibajev.Premiér Fiala svým výrokem rovněž schytal kritické poznámky.„Opět politické fráze a tím to končí, protože nic víc nemůžeme. To nejsou činy vlády, na které čekáme!“ vyslovil se Petr Matěj.„Tím, že bude Fiala stále jen o něčem mluvit, ničemu nepomůže,“ vyjádřil se Ototo Flick.Připomeňme, že dříve na své stránce vydalo prohlášení k situaci v Kazachstánu také Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.V resortu informují o tom, že se znepokojením sledují eskalaci situace v zemi a informace o počtu obětí. Ministerstvo vyzvalo strany, aby ukončily násilnosti.„Ministerstvo zahraničních věcí se znepokojením sleduje vývoj situace v Kazachstánu, kde v uplynulých hodinách došlo k eskalaci vnitropolitické a bezpečnostní situace. Zvláště závažné jsou zprávy o desítkách obětí na životech. Vyzýváme všechny strany, aby ukončily veškeré násilnosti a mimořádnou situaci řešily s respektem k zákonům a lidským právům,“ uvádí se na stránkách ministerstva.„MZV všechny české občany v Kazachstánu vyzývá k opatrnosti a maximální obezřetnosti. Doporučuje jejich registraci v aplikaci DROZD. MZV situaci v Kazachstánu bedlivě sleduje,“ praví se v dokumentu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

kazachstán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, kazachstán, petr fiala, markéta pekarová adamová