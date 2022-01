https://cz.sputniknews.com/20220106/vytahnou-z-kapes-deti-penize-aby-si-od-drahe-elektriny-na-dluh-ulevili-kovanda-se-vysmal-nemcum-17113532.html

„Vytáhnou z kapes dětí peníze, aby si od drahé elektřiny na dluh ulevili.“ Kovanda se vysmál Němcům

„Vytáhnou z kapes dětí peníze, aby si od drahé elektřiny na dluh ulevili." Kovanda se vysmál Němcům

Renomovaný ekonom Lukáš Kovanda reaguje na článek Bloombergu, v němž se praví o tom, že Německo zvažuje finanční pomoc, která by domácnostem pomohla zaplatit... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

Pomoc bude zaměřena na lidi, pro které náklady na vytápění tvoří neúměrný podíl na disponibilním příjmu.Podle publikace se jedná o poslední známku vládního opatření k řešení energetického tlaku v Evropě.V dotyčném článku se připomíná, že evropské ceny zemního plynu letos znovu vzrostly poté, co se v roce 2021 více než ztrojnásobily. Rostoucí ceny energií zasáhly domácnosti, účty raketově stoupaly a přinutily řadu průmyslových odvětví omezit produkci. Ústředním bodem krize byl nedostatek dodávek z Ruska.„Němci... postavili si plynovod z Ruska, který nepoužívají. ...postavili si plně funkční jaderné elektrárny, které nepoužívají. Takže jim i Evropě rekordně zdražila elektřina. Vytáhnou tak teď z kapes dětí i ještě nenarozených peníze, aby si od drahé elektřiny na dluh ulevili,“ okomentoval situaci ekonom Lukáš Kovanda.Sledující rovněž nenechali dané téma bez povšimnutí.„Jestli se nepletu, tak plynovod stavěl Gazprom za své a Němci by ho spláceli v ceně plynu. Ale jinak souhlas. Ty peníze ovšem tahají z kapes i nám a našim dětem...“ dodal Jan Sveda.„Obávám se, že je budeme následovat, to by byl konec. Vy jste na ekonomiku, já to vidím zase personálně všechno u podnikatelů a nejen u nich. Je dost zlé a lidé jsou obrovsky vystrašení,“ upozornil Miroslav Sanytrák.„Národ debilů,“ lakonicky se vyslovil Martin Hrdlička.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

