Za zavřenými dveřmi. USA vyzvalo Izrael, aby se bránil před čínskými investicemi v zemi

Za zavřenými dveřmi. USA vyzvalo Izrael, aby se bránil před čínskými investicemi v zemi

Během poslední dekády se bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu pokusil o posílení vztahů s Čínou a získání investic do izraelské infrastruktury a... 06.01.2022, Sputnik Česká republika

V průběhu minulého měsíce administrace amerického prezidenta Joe Bidena vedla s izraelskou vládou jednání o Číně, obzvlášť citlivým tématem pro američany jsou čínské investice v Izraeli, uvedl ve středu Axios.Ze zprávy vyplývá, že jednání, jež se uskutečnilo 14. prosince minulého roku, bylo první od nástupu do funkce Joe Bidena rozsáhlou konzultací mezi oběma zeměmi vedená zástupci poradců pro bezpečnost obou dvou států.Izraelská strana se to údajně pokusila udržet to na nejnižší možné úrovni ze strachu z odvety Pekingu.Jednání se zúčastnili zástupci mnoha vládních agentur, jež se zabývají ekonomikou, zahraničními záležitostmi a národní bezpečností. Obě strany stanovily hlavní politické čáry a vzájemně si vyměnily názory, ohodnotily situaci, ovšem údajně k žádným závěrům nedospěly.Navíc poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan během návštěvy Izraele týden po jednání nadnesl na schůzi s izraelským premiérem Naftali Bennetem a ministrem zahraničních věcí Yairem Lapidem některé z již dříve zmíněných problémů.Na základě zprávy odkazující na izraelskou stranu klíčovými body Sullivanových zájmů byly obavy ze zapojení Číny do infrastrukturních projektů a čínského hackerství, na základě čehož přišel se závěrem potřeby vytvoření jednotné fronty proti Číně.Představitelé ministerstva zahraničí Izraele údajně v neděli informovali izraelskou bezpečnostní správu , že Bidenova administrace zesílila tlak na Izrael a další země za účelem jejich donucení ke konečnému příklonění se k jedné ze stran, tedy buď Číny anebo USA.Odborníci zastávají názor, že nyní je izraelská vláda rozpolcena a snaží se udržovat rovnováhu mezi zachováním obchodních vztahů s Čínou a na druhé straně zas USA, které je momentálně izraelským nejbližším geopolitickým spojencem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

