Zdroj: Rusko předá Kazachstánu družici a tři systémy na Bajkonuru

Předtím zdroj sdělil, že Rusko hodlá zrušit pronájem 16 objektů kosmodromu Bajkonur, jež mají být předány Kazachstánu do konce roku 2022.Vysvětlil, že kromě družice může Kazachstán získat univerzální kontrolní a zkušební systém, systémy dálkového ovládání tankování a pomocných systémů.Další zdroj z raketového a kosmického odvětví sdělil Sputniku, že družice Ekran-M byla dopravena na kosmodrom, ale nebyla vypuštěna, protože systém stejných přístrojů fungoval dobře a nebylo třeba doplnit orbitální skupinu. Upřesnil, že když byl přístroj správně uschován, tedy ne venku, pak se dá nejspíš vypustit a může fungovat na oběžné dráze.První družice Ekran-M byla vypuštěna na geostacionární orbitu v roce 1987. Je určena k přímému televiznímu vysílání pro regiony Sibiře a Dálného Východu. Poslední podobný přístroj byl vypuštěn v roce 2001.Generální ředitel agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin předtím prohlásil, že Rusko chce zrušit pronájem objektů na kosmodromu Bajkonur, které již nepotřebuje. Moskva tyto objekty nepoužívá a nemá smysl nést za ně odpovědnost, proto „jde-li o šrot, nebo jiné materiály,“ je to třeba utilizovat, domnívá se Rogozin.Změny v smlouvě o pronájmu Ruskem kosmodromu Bajkonur od Kazachstánu do roku 2050 nabyly platnosti v létě 2021. Kosmodrom je dnes pronajat do roku 2050, i když v smlouvě podepsané v roce 1994 bylo uvedeno, že si Rusko pronajímá Bajkonur na dobu 20 let. Dohoda o prodloužení pronájmu do roku 2020 byla uzavřena v roce 2004.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

