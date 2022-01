https://cz.sputniknews.com/20220107/advokatka-cirtkova-uvedla-co-se-pro-piraty-muze-zmenit-po-prohlaseni-michailidu-pred-hlasovanim-17124040.html

Advokátka Čírtková uvedla, co se pro Piráty může změnit po prohlášení Michailidu před hlasováním

Advokátka Čírtková uvedla, co se pro Piráty může změnit po prohlášení Michailidu před hlasováním

V sobotu 8. ledna bude svůj mandát v čele Pirátské strany obhajovat dosavadní šéf Ivan Bartoš. Proti němu se však postaví Jana Michailidu, která se otevřeně... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Čírtková píše, že je asi poslední, kdo k tématu přichází se svými poznámkami.Uvedla, že jakkoliv má k ideologiím tohoto typu odpor, váží si alespoň toho, že Michailidu své názory zřetelně deklaruje a nenechává nikoho na pochybách, kým je. Ve spojení s tím, že na získání předsednického křesla má podle Čírtkové minimální šanci, jeví se jí vzniklý povyk přece poněkud přehnaný.Následně si pokládá otázky: „Věděli jsme, že mezi Piráty jsou komunisté? Ano, věděli. Získají podporu pro vedení té strany? Ne, nezískají. Tak co je nového?“Jak dále pokračuje, celá záležitost ji přiměla k zamyšlení nad její vlastní situací. I ona mám totiž podle svých vlastních slov nějaké „vnitřní přesvědčení“, neslučitelné se stávajícím uspořádáním společnosti, které ale nikde nedeklaruje a téměř nikomu nesděluje.Poznamenala, že svým vnitřním přesvědčením není se společností konformní. Nedává to ale nijak najevo a společenské instituty, které jí nevyhovují, obvykle otevřeně neodmítá, dodala. Většinou si totiž prý jen pomyslí, že by některé vztahy mohly být uspořádány diametrálně odlišně, než uspořádány jsou.Michailidu a komunismusPřipomeňme, že Jana Michailidu se otevřeně přihlásila ke komunismu. „Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, ve smyslu původním (demokratickém),“ uvedla Michailidu v online fóru strany.Pirátka rovněž odkázala na knihu „Marxismus a Bolševismus: Demokracie a diktatura“ od Karla Kautského. „Pokud ti není jasné, co znamená komunismus, doporučuji si přečíst něco o marxismu. (...) Moje přesvědčení o ideálním chodu světa pro všechny okolo se pak dá nazvat liberálně socialistickým,“ podotkla.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

