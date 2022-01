https://cz.sputniknews.com/20220107/ceska-tenistka-jako-djokovic-bude-muset-opustit-australii-17120675.html

Česká tenistka jako Djokovič. Bude muset opustit Austrálii

Česká tenistka jako Djokovič. Bude muset opustit Austrálii

Česká tenistka Renata Voráčová se dostala do podobné situace jako Srb Novak Djokovič. Tento týden sice odehrála v Melbourne turnaj, nicméně jí bylo zrušeno... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-07T14:18+0100

2022-01-07T14:18+0100

2022-01-07T14:18+0100

česko

tenis

melbourne

novak djoković

australian open

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/17120206_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_25931a012db0effe5a3c4ae46a56128c.jpg

Když Voráčová přiletěla do země, neměla na kontrole žádný problém, odehrála tedy středeční turnaj WTA v Melbourne. Spolu s Katarzynou Piterovou z Polska se utkala s Nizozemkou Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou a Australkou Arinou Rodionovovou. Česko-polský pár prohrál 2:6 a 4:6 v 1. kole.Na webu televize ABC jsou uvedeny informace nejmenovaného vládního zdroje, který uvádí, že Voráčovou zadržela australská pohraniční služba. Poté byla Voráčová převezena do Park Hotelu v melbournské čtvrti Carlton. V posledních šesti měsících Voráčová prodělala covid a na základě toho dostala vízum do země.Srb Novak Djokovič byl zastaven již na letišti v Melbourne, kde mu zakázali vstoupit do země. Na hotelu nyní čeká na vyjádření soudu a snaží se, aby rozhodnutí bylo zrušeno. Jeho případ se má projednávat 10. ledna.Britské noviny The Times uvedly, že Djokovič nedokázal absolvovat pasovou kontrolu po příletu do Austrálie kvůli chybě při podání dokumentů na vízum. Člen Djokovičova týmu, který měl na starosti vybavení dokladů, udělal chybu při volbě víza, které se nedá dostat se zdravotní výjimkou z očkování. Chyba byla zjištěna až při překročení hranice Austrálie.V médiích se poslední měsíc objevovaly různé zprávy o účasti Djokoviče na Australian Open. 34letý Srb nejednou odmítl odpověď na otázku o příčinách své zdravotní výjimky z očkování, kdežto pořadatelé turnaje žádají, aby všichni účastníci byli naočkováni proti koronaviru, anebo měli zdravotní výjimku. Djokovič informoval, že tuto výjimku získal.Australian Open startuje 17. ledna v Melbourne. Djokovič je devítinásobný a poslední vítěz turnaje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220106/skandal-kolem-neockovaneho-djokovice-srbsky-prezident-slibil-ze-se-tenisty-v-australii-zastane-17106068.html

melbourne

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tenis, melbourne, novak djoković, australian open, koronavirus