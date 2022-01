https://cz.sputniknews.com/20220107/kreml-putin-provedl-telefonicke-rozhovory-s-kolegy-ze-zemi-oskb-17120254.html

Kreml: Putin provedl telefonické rozhovory s kolegy ze zemí OSKB

Kreml: Putin provedl telefonické rozhovory s kolegy ze zemí OSKB

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek a pátek vedl řadu telefonických rozhovorů s kolegy z dalších zemí Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB)... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

„Prezident Putin včera a dnes vedl řadu telefonických rozhovorů s vůdci členských zemí OSKB. Mluvil s prezidentem Kyrgyzstánu Sadyrem Žaparovem, prezidentem Běloruska Alexandrem Lukašenkem, prezidentem Tádžikistánu Emómalím-ji Rahmónem a také arménským premiérem,“ uvedl mluvčí Kremlu.Také podle něj Putin opakovaně telefonoval s prezidentem Kazachstánu Tokajevem. „Kromě toho ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu od okamžiku zahájení operace mírových sil OSKB průběžně informuje Putina o průběhu přesunu mírových sil do Kazachstánu a plnění zadaných úkolů,“ zdůraznil Putinův tiskový mluvčí.Masové nepokoje v KazachstánuOd prvních dnů nového roku probíhají v Kazachstánu protesty. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau, která se nacházejí v ropném regionu Mangistau, se nejprve vydali na protestní shromáždění proti zdvojnásobení ceny zkapalněného ropného plynu, který se používá jako palivo pro automobily. Republikové ministerstvo energetiky vysvětlilo, že od 1. ledna se jeho cena začala tvořit na elektronické burze na základě nabídky a poptávky.Později úřady uvedly, že jsou připraveny splnit hlavní požadavek protestujících, tedy snížit ceny plynu. Navzdory tomu začaly protesty i v dalších městech. Ve středu ráno prezident Kassym-Jomart Tokajev odvolal vládu. Oznámil také, že se stává předsedou Bezpečnostní rady, kterou dříve vedl první šéf republiky Nursultan Nazarbajev. Vláda zavedla 180denní státní regulaci cen benzinu a nafty.V celé zemi byl vyhlášen výjimečný stav. Účastníci pogromů se několikrát pokusili o útok na administrativní budovy a policejní oddělení, při kterém zahynuly desítky lidí.Prezident varoval, že úřady proti pachatelům tvrdě zakročí. Zatímco zpočátku byly akce pokojné, později se do čela davu postavili bandité a teroristé se zbraněmi.Na Tokajevovu žádost vstoupil do republiky kolektivní kontingent OSKB. Rusko vyslalo výsadkové jednotky. Pomoc poskytly i další členské země organizace, Bělorusko, Arménie, Kyrgyzstán a Tádžikistán.Ruské ministerstvo zahraničí považuje události v Kazachstánu za pokus o násilné narušení bezpečnosti a celistvosti státu, který byl vyvolán zvenčí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

