https://cz.sputniknews.com/20220107/lipavsky-na-konferenci-ministru-zahranici-nato-vystoupil-proti-navrhum-bezpecnostnich-zaruk-ruska-17124805.html

Lipavský na konferenci ministrů zahraničí NATO vystoupil proti návrhům bezpečnostních záruk Ruska

Lipavský na konferenci ministrů zahraničí NATO vystoupil proti návrhům bezpečnostních záruk Ruska

Nový český ministr zahraničí Jan Lipavský se účastnil své první konference ministrů zahraničí NATO. Cílem konference byla koordinace postojů a příprava na... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-07T18:13+0100

2022-01-07T18:13+0100

2022-01-07T18:13+0100

česko

nato

ukrajina

rusko

jan lipavský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/16968673_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3d55e4d3debd4bfa6826ce2f653150ec.jpg

Na webové stránce resortu zahraničí stojí, že ministr Lipavský se svými protějšky ze zemí NATO se shodli na tom, že je potřeba podpořit bezpečnost a suverenitu Ukrajiny. Rovněž je potřeba se připravit na další eskalaci situace a vojenský konflikt.Dále se uvádí, že Jan Lipavský během jednání odmítl návrhy bezpečnostních záruk ze strany Ruska a označil je za nepřijatelné.Aliance prý musí předložit své vlastní návrhy k jednání a perspektivu do budoucnosti. Lipavský na schůzce uvedl, že každý stát má právo rozhodovat o své budoucnosti. Kromě toho připomenul Zakládající akt NATO-Rusko, podepsaný Ruskou federací v roce 1997 i to, že akt odmítá sféry vlivu omezující suverenitu státu.Zmiňme, že na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy dohod s USA a dohod NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva od svých západních partnerů požaduje zejména právní záruky toho, že nebude probíhat další rozšiřování NATO směrem na východ, že nedojde ke vstupu Ukrajiny do daného bloku a že nebudou vytvářeny vojenské základny v postsovětských zemích. Jak řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, pokud NATO a Spojené státy nezareagují na ruský požadavek na bezpečnostní záruky, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Jak zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin, další rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na území Ukrajiny a v sousedních zemích Ruska jsou pro Moskvu červenou linií.Podle nejnovějších informací jsou jednání mezi Ruskou federací a Spojenými státy o ruských návrzích týkajících se bezpečnostních záruk naplánována na 10. ledna v Ženevě. Předpokládá se, že poté budou ruské návrhy projednány 12. ledna na zasedání Rady Rusko-NATO speciálně svolaném v Bruselu a 13. ledna na formátu OBSE ve Vídni.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220105/usa-odmitly-reagovat-bod-po-bodu-na-bezpecnostni-navrhy-ruska-17103384.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, ukrajina, rusko, jan lipavský