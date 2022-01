https://cz.sputniknews.com/20220107/media-usa-mohou-jednat-s-ruskem-o-snizeni-pritomnosti-ve-vychodni-evrope-17127065.html

Média: USA mohou jednat s Ruskem o snížení přítomnosti ve východní Evropě

Média: USA mohou jednat s Ruskem o snížení přítomnosti ve východní Evropě

Washington zvažuje možnost projednat v rozhovorech s Ruskem snížení americké vojenské přítomnosti ve východní Evropě, uvedla televizní stanice NBC News s... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

„Jednání by se mohla týkat rozsahu vojenských cvičení obou mocností, počtu amerických vojáků umístěných v Pobaltí a Polsku, předběžného oznámení o přesunech sil a ruských raket Iskander schopných nést jadernou hlavici na ruském území v Kaliningradu mezi Polskem a Litvou,“ uvedla televizní stanice ve své zprávě.Zmiňme, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg označil rozhodnutí Ruska zúčastnit se zasedání Rady NATO-Rusko za „pozitivní signál“ a uvedl, že ministři zahraničí aliance potvrdili nutnost takového dialogu. Stoltenberg také uvedl, že NATO je připraveno zabývat se obavami Ruska ohledně bezpečnostních záruk.„Očekáváme však, že Rusko vyslyší i obavy NATO,“ uvedl a dodal: „Máme zájem na smysluplném a plodném dialogu s Ruskem. Naše dnešní poselství však zní, že NATO nebude dělat kompromisy v klíčových bezpečnostních otázkách, včetně práva národů zvolit si vlastní cestu.“Návrhy dohod s USA Zmiňme, že na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy dohod s USA a dohod NATO o bezpečnostních zárukách. Moskva od svých západních partnerů požaduje zejména právní záruky toho, že nebude probíhat další rozšiřování NATO směrem na východ, že nedojde ke vstupu Ukrajiny do daného bloku a že nebudou vytvářeny vojenské základny v postsovětských zemích. Jak řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, pokud NATO a Spojené státy nezareagují na ruský požadavek na bezpečnostní záruky, mohlo by to vést k novému kolu konfrontace.Jak zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin, další rozšiřování NATO na východ a rozmístění útočných zbraní na území Ukrajiny a v sousedních zemích Ruska jsou pro Moskvu červenou linií.Jednání mezi Ruskou federací a Spojenými státy o ruských návrzích týkajících se bezpečnostních záruk jsou naplánována na 10. ledna v Ženevě. Předpokládá se, že poté budou ruské návrhy projednány 12. ledna na zasedání Rady Rusko-NATO speciálně svolaném v Bruselu a 13. ledna na formátu OBSE ve Vídni.Před jednáním vedli americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin 30. prosince padesátiminutový telefonický rozhovor. Podle Kremlu americký prezident pohrozil „rozsáhlými sankcemi“ kvůli situaci na Ukrajině. Ruský vůdce odpověděl, že by to byla velká chyba, a v takovém případě by mohlo dojít k úplnému přerušení vztahů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

