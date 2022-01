https://cz.sputniknews.com/20220107/ministerstvo-obrany-rf-promluvilo-o-ukolech-mirovych-jednotek-oskb-v-kazachstanu-17126800.html

Ministerstvo obrany RF promluvilo o úkolech mírových jednotek OSKB v Kazachstánu

Ministerstvo obrany RF promluvilo o úkolech mírových jednotek OSKB v Kazachstánu

Tisková služba ruského ministerstva obrany informovala, že mírové jednotky OSKB se na základě dohody s kazašskou stranou neúčastní bojových operací v... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

„Podle dohody s kazašskou stranou se mírové síly OSKB nezapojují do operačně-bojových aktivit při nastolování práv a pořádku v Kazachstánu,“ informovala tisková služba ruského ministerstva obrany.Poznamenává se, že mírové síly OSKB, které přijely do Kazachstánu, plní úkoly ochrany důležitých objektů, letišť a klíčových infrastrukturních zařízení.Nepokoje v KazachstánuMasové protesty v Kazachstánu začaly na začátku roku 2022. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau v Mangistauské oblasti, která je těžebním regionem ropy na západě země, protestovali proti zdvojnásobení ceny zkapalněného plynu, poté se protesty rozšířily i do dalších měst. Ve dnech 4. a 5. ledna došlo ve starém hlavním městě Almaty ke střetům s bezpečnostními silami, při nichž policie použila plyn a omračující granáty. V celém Kazachstánu nefungoval internet a řada televizních kanálů dočasně zastavila vysílání.Ráno 5. ledna kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a Bezpečnostní radu republiky, čímž odvolal exprezidenta Nursultana Nazarbajeva. Kromě toho prezident zdůraznil, že úřady budou proti pachatelům postupovat co nejpřísněji.Tokajev vyhlásil dvoutýdenní výjimečný stav v Mangistauské a Almatyjské oblasti a v Almaty a Nur-Sultanu. Tento režim stanoví mimo jiné zákaz vycházení od 23.00 do 7.00 hodin, zákaz hromadných akcí, stávek a prodeje zbraní, také posílení bezpečnosti ve zvláště důležitých objektech. Téhož dne byl výjimečný stav rovněž vyhlášen do 19. ledna a byl rozšířen na celé území Kazachstánu.V noci na 6. ledna Tokajev uspořádal první zasedání Rady bezpečnosti pod svým vedením, na kterém označil situaci v Kazachstánu za „podkopávající celistvost státu“ a požádal OSKB o pomoc „při překonávání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v reakci na Tokajevovu výzvu ještě téhož večera rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu. Bylo oznámeno, že tyto síly zde budou nasazeny na omezenou dobu, aby stabilizovaly a normalizovaly situaci v této zemi. Zmiňme, že kromě Ruské federace jsou součástí kolektivních mírových sil jednotky ozbrojených složek Běloruska, Arménie, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

