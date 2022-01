https://cz.sputniknews.com/20220107/mluvci-mzv-rf-nekteri-ve-washingtonu-ne-vsechno-chapou-a-vydavaji-to-za-americkou-pozici-17116866.html

Mluvčí MZV RF: Někteří ve Washingtonu ne všechno chápou a vydávají to za americkou pozici

Mluvčí MZV RF: Někteří ve Washingtonu ne všechno chápou a vydávají to za americkou pozici

Mluvčí ruského ministerstva Zahraničí Maria Zacharovová se vyjádřila ke komentáři představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borella o tom... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že včera 6. ledna 2022 Borrell uvedl, že situace v Kazachstánu vyvolává znepokojení a pomoc OSKB evokuje vzpomínky na „situace, kterým je potřeba se vyhnout“.Zacharovová se vyjádřila také ke komentáři mluvčí Bílého domu Jen Psakiové, která uvedla, že Bílý dům má otázky ohledně žádosti Kazachstánu pozvat na pomoc síly OSKB.Psakiová dříve uvedla, že USA pozorují situaci s mírovou misí OSKB v Kazachstánu a „jsou otázky ohledně takové žádosti i toho, nakolik je nebo není legitimní“.Masové protesty v KazachstánuMasové protesty v Kazachstánu začaly na začátku roku 2022. Obyvatelé měst Žanaozen a Aktau v Mangistauské oblasti, která je těžebním regionem ropy na západě země, protestovali proti zdvojnásobení ceny zkapalněného plynu, poté se protesty rozšířily i do dalších měst. Ve dnech 4. a 5. ledna došlo ve starém hlavním městě Almaty ke střetům s bezpečnostními silami, při nichž policie použila plyn a omračující granáty. V celém Kazachstánu nefungoval internet a řada televizních kanálů dočasně zastavila vysílání.Ráno 5. ledna kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev odvolal vládu a Bezpečnostní radu republiky, čímž odvolal první hlavu státu Nursultana Nazarbajeva. Kromě toho prezident zdůraznil, že úřady budou proti pachatelům postupovat co nejpřísněji, a slíbil, že brzy představí nové návrhy.V noci na 6. ledna Tokajev uspořádal první zasedání Rady bezpečnosti pod svým vedením, na kterém označil situaci v Kazachstánu za „podkopávající celistvost státu“ a požádal OSKB o pomoc „při překonávání teroristické hrozby“. Rada kolektivní bezpečnosti OSKB v reakci na Tokajevovu výzvu ještě téhož večera rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu. Bylo oznámeno, že tyto síly zde budou nasazeny na omezenou dobu, aby stabilizovaly a normalizovaly situaci v této zemi. Zmiňme, že kromě Ruské federace jsou součástí Kolektivních mírových sil jednotky ozbrojených složek Běloruska, Arménie, Tádžikistánu a Kyrgyzstánu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

