https://cz.sputniknews.com/20220107/muze-jit-o-vlastizradu-poslanec-blaha-odhalil-napojeni-caputove-hegera-a-nada-na-struktury-usa--17121625.html

Může jít o vlastizradu. Poslanec Blaha odhalil napojení Čaputové, Hegera a Naďa na struktury USA

Může jít o vlastizradu. Poslanec Blaha odhalil napojení Čaputové, Hegera a Naďa na struktury USA

Místopředseda Směru-SD Ľuboš Blaha se obrátil na generální prokuraturu SR a poukázal na podezření „z páchání trestného činu vlastizrady“ ze strany... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-07T17:03+0100

2022-01-07T17:03+0100

2022-01-07T17:03+0100

slovensko

usa

slovensko

ľuboš blaha

dohoda

vlastizrada

zuzana čaputová

eduard heger

jaroslav naď

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/12501972_0:384:1200:1059_1920x0_80_0_0_bbba400623096b6ec2becbd56c30c3ba.jpg

„Vážená Generální prokuraturo Slovenské republiky, dovolte, abych zaměřil vaši pozornost na vážné podezření, že nejvyšší ústavní činitelé v souvislosti s obrannou dohodou se Spojenými státy americkými páchají vlastizradu. Podle paragrafu 311 Trestního zákona jde o trestný čin úkladů proti Slovenské republice ve spojení s cizí mocí,“ vyzdvihl Blaha.V této souvislosti položil poslanec Blaha několik dotazů.„Podle svého životopisu Eduard Heger, v letech 2001 až 2005 pracoval pro americkou vojenskou firmu Cubic Applications. Tato firma spolupracovala s americkým Pentagonem. Pan Heger byl vyslán na Slovensko jako americký agent této firmy, aby chránil zájmy Spojených států amerických na Slovensku. Dnes je tento bývalý americký agent předsedou vlády Slovenské republiky a šíří otevřené lži o obranné dohodě se Spojenými státy. Je to náhoda? Nebo nadále slouží stejným pánům, jako v minulosti?” ptá se poslanec.Blaha v příspěvku upozornil i na aktivity současného šéfa obranného resortu.Následně Blaha připomněl, že dnes jsou mnozí lidé z této proamerické nevládky na klíčových postech na ministerstvu obrany či v parlamentu. Zde zmínil poslance Juraje Krúpu a Naďova poradce Victora Breinera.„Byli placeni penězi amerických daňových poplatníků a dnes tvrdě obhajují Obrannou dohodu s USA – komu tedy slouží? Slovenská liberální média unisono hájí obrannou dohodu se Spojenými státy a spustila hysterickou kampaň proti generálnímu prokurátorovi Maroši Žilinkovi, protože tuto dohodu věcně a legitimně odmítl jako celek. Otázka je, kdo vlastní tato média?” zdůraznil Blaha.Blaha také podotkl, že Deník N je ve vlastnictví milionářů z firmy Eset, která podle informací ruského ministerstva zahraničních věcí spolupracuje s americkými tajnými službami.„Deník SME vlastní americká společnost, kterou zakládal George Soros. Markýzu dlouhodobě vlastnili Američané a dodnes je hlasitou troubou amerických zájmů. Jsou tato média nestranná? Slouží Slovensku nebo svým vlastníkům? Nechovají se jako agenti cizí mocnosti?” dotazuje se Blaha.Jak bude postupovat hlava slovenského státu?Blaha připomněl, že prezidentka Zuzana Čaputová může Dohodu o obranné spolupráci s USA odmítnout.„Udělá to, když zvážíme, že před volbami obdržela od americké nevládky částku 175 tisíc amerických dolarů? Paní Čaputová se léta živila tím, že psala brožurky pro americkou Nadaci otevřené společnosti. Roky pracovala pro nevládku Via Iuris, jejímž hlavním donorem byla americká ambasáda. Bude Zuzana Čaputová chránit národní suverenitu, nebo dá přednost zájmům Spojených států amerických, které ji léta živily? Můžeme věřit, že není a nebyla ve spojení s cizí mocí?” klade řadu dalších otázek poslanec.Klíčoví aktéři, kteří dnes mají rozhodnout o Obranné dohodě s USA, podle slov Blahy v minulosti studovali v Americe.„V USA studovali pánové Heger, Valášek, Lengvarský a další. Dá se věřit, že tito lidé budou o obranné dohodě rozhodovat tak, aby chránili zájmy Slovenské republiky?“ píše Blaha.Poslanec připomněl, že premiér Heger usvědčen z otevřené lži, když tvrdil, že v Obranné dohodě se Spojenými státy nikde není napsáno, že Američané sem budou moci dovážet svou techniku ​​a zbraně. Předseda strany Směr-SD Fico mu odcitoval článek 4 smlouvy, podle které „mohou ozbrojené síly USA přepravovat, rozmísťovat a skladovat obranná zařízení, zásoby a materiál“.V závěrečné části výzvy Blaha přišel s upozorněním.„Existuje vážné podezření, že nejvyšší ústavní činitelé, kteří jsou rozhodující při schvalování Obranné dohody s USA, jsou pod kontrolou cizí moci a páchají vlastizradu. Očekávám, že generální prokuratura tato podezření vyšetří a případné pachatele postaví před soud, který - jak jsme médii dennodenně přesvědčováni - jako jediný může rozhodnout o vině či nevině,“ vyzdvihl.Nechybělo v tomto kontextu i přirovnání s Ruskem.„Nejnovější se z médií dozvídáme, že návštěva jiné země, řekněme Ruské federace, okamžitě nastoluje podezření, že dotyčný státní představitel je agentem cizí mocnosti. O to více se ptá důkladné prošetření pana Hegera, Naďa a dalších – včetně těch slovenských médií, která jsou propojeny na Spojené státy americké,“ zdůraznil.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, slovensko, ľuboš blaha, dohoda, vlastizrada, zuzana čaputová, eduard heger, jaroslav naď