„Na blbosti peníze jsou.“ Výměna sovětských obrněnců se prodraží, Černochové chybí právní analýza

07.01.2022

Podotýká se, že Ministerstvo obrany zatím o osudu největší zbrojní zakázky české historie nerozhodlo.Navíc šéfka obranného resortu Jana Černochová si nechá zpracovat právní analýzu dalšího postupu.Jedná se o to, že akorát tato jednotka má být novými pásovými obrněnci přednostně přezbrojena.Připomíná se, že klíčový modernizační projekt připravovaný od roku 2013 v podobě nákupu 210 nových pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za zhruba 50 miliard korun na podzim „usnul“. Před dvěma měsíci expertní komise definovala, že nabídky všech tří účastníků tendru nesplňují všechny požadavky a nelze je dále hodnotit.Ministryně obrany vyzdvihla, že ze soutěže byly vyřazeny pouze cenové nabídky, uchazeči tak jimi nejsou vázaní.Z prohlášení Černochové vyplývá, že nelze odhadovat, kolik by pořízení moderních obrněnců mohlo nakonec stát.„Nevím, jestli by v tuto chvíli stály nové obrněnce 90 nebo 80 miliard nebo 50, možná také 40 miliard,“ uvedla.Současně varovala před tím, že ceny kvůli nedostatku surovin a různých zařízení a dílů rostou a lze proto očekávat i zdražení nové armádní techniky.„Mám dohodu s ministrem financí, že pokud by se podařilo do konce roku 2022 zakázku realizovat, tak dostanu finanční prostředky nad rámec rozpočtu,” podotkla.Varianty řešeníUvádí se, že možných variant se nabízí více, a to od zrušení tendru až po jeho pokračování v nějaké formě.„Pokud teď se na rozcestí rozhodneme špatně, tak to může Českou republiku stát hodně prostředků na arbitrážích,“ uvedla Černochová s ohledem na to, že všechny společnosti, které se do výběrového řízení přihlásily, už kvůli tomu investovaly nemalé finanční prostředky - desítky až stovky milionů korun.„Potřebuji na to více času a potřebuji na to samozřejmě i stanoviska renomovaných právních kanceláří,“ doplnila.Nové obrněnce by měly nahradit dosluhující stroje BVP-2 ještě ze sovětských dob.Mezi uchazeči jsou britsko-švédský výrobce BAE Systems/Hägglunds AB s vozidlem CV90, americký General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem ASCOD a německý koncern Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.Potřeba nových obrněnců je napojena na slib, který Česká republika dala spojencům z NATO. V roce 2026 má země disponovat připravenou těžkou obrněnou brigádou.Původně cena strojů neměla překročit 51,6 miliardy korun.Situace s daným tendrem neunikla pozornosti lidí.„No jo Janička dostane zelené hračky na ukojení svých militantních choutek, ještě že ČR je s financemi v přebytku a nic jiného než náhrada starých a zbytečných gazíků nás netrápí - spolu to zvládneme,“ zareagoval Roman Hájek.„Na blbosti peníze jsou,“ napsala Tatiana Buckova.„Běda mužům, kterým žena vládne,“ uvedl Pavel Fedák.„Vždycky nějakej posranej politik, co tomu hovno rozumí, přijede na kukačku na autíčka a tančíky. Splnil se jí sen asi. Bože, to vidíš,“ podotkl Bohuslav Tůma.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

