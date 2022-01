https://cz.sputniknews.com/20220107/na-kamion-s-migranty-ktery-jel-do-rakouska-strilela-madarska-policie-17117978.html

Na kamion s migranty, který jel do Rakouska, střílela maďarská policie

Na kamion s migranty, který jel do Rakouska, střílela maďarská policie

V Maďarsku na hranici s Rakouskem nezastavil kamion kvůli kontrole, proto začala maďarská policie střílet. Řidič, egyptského původu, byl zadržen a s ním také... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-07T11:31+0100

2022-01-07T11:31+0100

2022-01-07T11:31+0100

svět

maďarsko

migranti

nelegální migrace

kamion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/240/15/2401508_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_dd948ae00903d2fbf2b03dc7c833ee93.jpg

V maďarské vesnici Harka zaznamenala policie kamion, který jel vysokou rychlostí. U hraničního přechodu se ho policie snažila donutit, aby zastavil, aby mohlo dojít ke kontrole. Řidič však výzvu policistů ignoroval, ještě více zrychlil a policista musel uskočit na stranu. Jeho kolega začal po kamionu střílet, aby donutil kamion změnit směr jízdy.Kamion byl označen maďarskými poznávacími značkami, po přejetí hranic však došlo k poruše. Maďarská policie zadržela egyptského řidiče, který v zadní části vozu vezl 30 cestujících, jejichž totožnost je zatím neznámá.V posledních týdnech uplynulého roku musely maďarské úřady vracet do Srbska a Rumunska okolo 2 500 migrantů týdně. Agentura Reuters poznamenala, že na hranicích se Srbskem Maďarsko v roce 2015 postavilo plot, aby se zastavil přesun migrantů.Pákistánský migrant v České republiceČtyřicetiletý Ben spolu se svou manželkou a čtyřletou dcerou utekl z Islámábádu, jelikož neustále čelil útokům muslimské menšiny. Požádal o azyl v ČR a nyní žije ve vesnici za Prahou.V České republice pobývá pákistánská rodina již sedm měsíců a ráda by dostala šanci usadit se tu natrvalo, protože zjistila, že česká kultura je jim dost blízká. V Pákistánu již nebylo možné dál zůstat, protože se rodina od roku 2010 už nikdy necítila v bezpečí.V Pákistánu měl Ben cestovní agenturu, ve které zaměstnával 14 lidí. V Česku už si ale našel práci u jedné americké společnosti jako komunikační specialistaBen zdůrazňuje, že je opravdu rád, že tu může být se svou rodinou, neboť je tu nikdo nepronásleduje a mohou se tak konečně cítit bezpečně. Celkově si myslí, že Česká republika je skvělé místo k životu, i když jsou tu některé zvláštnosti.„Zatím tu k nám byli všichni milí, tedy kromě úředníků, ti vypadají vždycky naštvaně. Vypozoroval jsem, že vy Češi nejste obecně moc šťastní v práci, nebo tak alespoň vypadáte. Vůbec nevím proč. Poznali jsme tu řadu přátel, jako rodina se tu cítíme dobře. Myslím, že ČR je rozhodně lepší místo k životu než Nizozemsko, kde jsme po odchodu z Pákistánu taky chvíli byli, tedy je tu alespoň méně muslimů. Líbí se nám vaše kultura, hlavně to, že děti tu často pomáhají svým rodičům. Čeština je pro nás trochu těžká, ale už na tom pracujeme,“ říká.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220103/nelegalni-migraci-postavme-plot-zahradil-rozjel-kampan-a-strasi-kavarnu-17074707.html

maďarsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maďarsko, migranti, nelegální migrace, kamion