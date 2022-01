https://cz.sputniknews.com/20220107/na-slovensku-eskaluje-napeti-kolem-pripadu-napadeni-11lete-divky-policie-pry-dela-co-muze--17121988.html

Na Slovensku eskaluje napětí kolem případu napadení 11leté dívky. Policie prý dělá, co může

Tato tvrzení vyvrací slovenský ministr vnitra Roman Mikulec, dočasně pověřený policejní prezident Štefan Hamran uvádí, že policie věnuje případu maximální pozornost.Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec se o případu zmínil na svém účtu na sociální síti.Podle Mikulce policisté vedou ve školách a školkách přednášky, které se věnují tématům jako je diskriminace, šikanování, a to jak psychickému, fyzickému, tak i virtuálnímu.„Školské zařízení v Miloslavovu podle mých informací nebylo výjimkou,“ uvedl Mikulec.Předseda parlamentu Boris Kollár chce předvolat ministra vnitra i na koaliční radu. Chce, aby mu Mikulec vysvětlil, jak hodlá bojovat na Slovensku proti šikaně dětí. Mikulec uvedl, že se s Kollárem rád sejde a případ prodiskutuje.K případu se vyjádřil také dočasně pověřený policejní prezident Hamran, ten uvedl, že policie má k dispozici informace, které nejsou známy široké veřejnosti.„O případ se intenzivně zajímám, komunikuji přímo s ředitelem krajského ředitelství Policejního sboru Bratislava. V současném stadiu vyšetřování Policejní sbor již disponuje informacemi, které nemá k dispozici široká veřejnost, politici a ani média,“ uvedl na sociální síti Hamran.Dále vyzval politiky k tomu, aby byli ve svých vyjádřeních opatrní a nechali pracovat policisty.Generální prokurátor Maroš Žilinka garantuje komplexní objasnění okolností případu napadnutí 11letého děvčete v Miloslavovu ze strany skupiny kamarádů.Mluvčí Generální prokuratury SR Dalibor Skladan informoval, že Žilinka nařídil krajskému prokurátoru v Bratislavě prozkoumat postup a konání orgánů činných v trestním řízení, včetně správnosti právního posouzení skutku v trestní věci.Zmiňme, že 11leté děvče měli napadnout a opít její kamarádi. K incidentu došlo 2. ledna v Miloslavovu. Celou událost si měli natočit na telefon a pak uveřejnit na sociálních sítích. Účastníky natočeného videa mají být děti ve věku 14, 15 a 16 let. Podle informací, které se objevily v médiích měla tato skupina útočit na děti již dříve. Policie v souvislosti s případem zahájila trestní stíhání ve věci loupeže. Není však vyloučeno, že dojde k překvalifikování skutkové podstaty trestního činu. Případ by měl být projednán také na nejbližším mimořádném branně-bezpečnostním výboru parlamentu. Poslanci chtějí prověřit všechna podezření, která doprovázejí případ.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

policie, vyšetřování, útok, děti