Němci vystoupili s podporou Nord Stream 2. Podle průzkumu 60 % občanů Německa plynovod podporuje

Projekt plynovodu Nord Stream 2 podporuje 60 % obyvatel Německa, což vyplývá z průzkumu institutu Infratest dimap pro televizní kanál ARD, sociologický průzkum... 07.01.2022, Sputnik Česká republika

Výsledky průzkumu ukazují, že na východě Německa je 70 % obyvatel zastávajících spuštění projektu, kdežto v západních regionech cca 57 %. Přitom zcela nepodporuje stavbu plynovodu 28 % obyvatel, z nichž 30 % na západě FRN a 18 % na východě.Největší počet odpůrců projektu patří příznivcům strany „zelených“ až 55 % proti, přitom pro plynovod je 34 %. Největší počet příznivců projektu přitom připadá na stranu Alternativa pro Německo - 86 %, přičemž 8 % příslušníků této strany se hlásí k opačnému názoru. Obecně platí, že stoupenci všech stran Bundestagu s výjimkou „zelených“ většinově podporují spuštění plynovodu.Nord Stream 2Nord Stream 2 je veden od ruského pobřeží přes Baltské moře až k německému pobřeží a skládá se ze dvou proudů s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Stavba plynovodu trvala tři roky a byla dokončena 10. září. Aktivním protivníkem plynovodu byla Ukrajina, jež se obává ztrát příjmů z tranzitu, a také Spojené státy, které usilují o prosazení svého zkapalněného plynu do Evropy.V listopadu německá spolková síťová agentura (BNA) pozastavila certifikaci Nord Stream 2 AG, jako nezávislého operátora do té doby, než nevytvoří německou dceřinou společnost, jež by měla přihlášku znovu podat. BNA obnoví rozhodovací řízení v okamžiku podání přihlášky a vydá rozhodnutí v průběhu následujících čtyř měsíců. Následně bude návrh rozhodnutí německého regulátora předložen Evropské komisi.Tento postup je momentálně nezbytným bodem vývoje celkové situace, aby plynovodní linka byla ve shodě s aktualizovanou směrnici EU o plynu, jehož předpisy prohlašují, že potrubí musí být částečně zaplněno produktem alternativního dodavatele anebo jeho úsek v EU musí vlastnit třetí společnost.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

